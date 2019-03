Crocus Technology dévoile son capteur linéaire à effet tunnel (TMR) de 2e génération qui offre une stabilité de température inégalée





SANTA CLARA, Californie, 20 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crocus Technology Inc., l'un des principaux fournisseurs de capteurs à magnétorésistance à effet tunnel (« Tunnel Magneto-Resistance » - TMR) disruptifs, annonce aujourd'hui le CT100, un capteur magnétique linéaire (1D) à haute performance de pointe, conçu sur la technologie unique et brevetée sur base TMR de Crocus. Le CT100 possède les meilleures performances de sa catégorie sur une large plage de température, couplée à une erreur de linéarité extrêmement basse, une faible hystérésis et un faible niveau sonore, ce qui lui permet de répondre à de nombreuses applications et de nombreux marchés dans les domaines grand public, de l'industrie et de l'automobile. Le CT100 surpasse la technologie concurrente des capteurs magnétiques linéaires de type xMR ou Hall en termes de performance, d'écart de température, de consommation de puissance et de robustesse générale. Le CT100 n'a pas besoin de guides de flux ou de concentrateurs onéreux, ni de circuits de découpage ou d'impulsions d'initialisation/de réinitialisation et il fonctionne sur une large plage de champ magnétique.



La technologie TMR révolutionnaire de Crocus, baptisée Magnetic Logic Unittm (MLUtm) est mise en oeuvre sur le CT100 avec un seul réseau de résistance magnétique à pont complet qui apporte un gain élevé et une grande précision. Le CT100 capte la présence d'un champ magnétique (qu'il provienne d'un aimant ou d'un champ généré par un conducteur porteur de courant) et délivre un signal différentiel avec une erreur de linéarité inférieure à ±0,5 % sur une plage de champ magnétique de -20 mT à +20 mT, avec une hystérésis négligeable et un niveau de bruit extrêmement faible. Ce dispositif robuste fonctionne entre -40°C et +150°C et génère un coefficient de température de la sensibilité prévisible inférieur à 300 ppm/°C et un coefficient de température de compensation qui ne dépasse pas 3 µV/V/°C sur une plage de tension d'alimentation comprise entre 1,0 V et 5,5 V.

« Le CT100 utilise la technologie TMR MLU de pointe de Crocus pour produire un capteur magnétique avec une linéarité élevée, une stabilité de température sans égal et une robustesse magnétique qui lui permettent de répondre à une large gamme d'applications exigeantes, depuis la captation de courant alternatif ou continu sans contact avec forte isolation, remplaçant ainsi les transformateurs de courant et les résistances de mesure, jusqu'à la détection de position linéaire de haute précision. Fort de sa réponse haute fréquence, de sa consommation d'énergie minimale et de son moindre facteur de forme, le CT100 permet des conceptions de systèmes simples et créatives dans des applications telles que l'Internet des objets (IoT), les drones, les commandes de moteur électrique, le suivi de l'alimentation électrique et bien d'autres applications grand public, industrielles et automobiles », déclare Zack Deiri, PDG de Crocus Technology. « De nombreuses applications exigent actuellement des performances, mais pas au prix de grands écarts imputables à une fluctuation de la température qui impacte la performance et la sécurité d'un système. Le CT100, capteur TMR discret équipé d'une protection ESD, offre une performance supérieure par rapport aux solutions entièrement intégrées et à compensation élevée proposées par nos concurrents en termes de précision et de robustesse par rapport au champ magnétique et à la température ».

Le CT100 est parfaitement adapté à des produits tels que les capteurs de courant et de champ, les moniteurs de courant de fusible, les terminaux intelligents de l'IoT, les moteurs électriques, les lecteurs de cartes magnétiques, les capteurs de fenêtres/portes et l'électronique mobile où d'excellentes performances en termes de linéarité et de stabilité thermique sont incontournables.

Le CT100 est disponible sous forme de boîtier SOT23 à contour réduit à 6 broches et sous forme de boîtier DFN à 6 broches, dans un profil ultra-mince et à petit facteur de forme et sous forme de « wafer/KGD » (Known-Good-Die). Des échantillons et des tableaux d'évaluation sont actuellement disponibles. La mise en production est prévue au début du troisième trimestre 2019.

À propos de Crocus Technology

Crocus Technology développe et propose des capteurs magnétiques ainsi que des solutions de mémoire intégrée basées sur sa technologie brevetée de capteur TMR, Magnetic Logic UnitTM (MLUTM). Les capteurs magnétiques de Crocus apportent des avantages significatifs aux applications électroniques industrielles et grand public nécessitant une sensibilité élevée, des performances de température stable, une faible puissance et un faible coût. Crocus dont le siège social est à Santa Clara (Californie) possède des bureaux à Grenoble (France), ainsi qu'à Pekin et Shenzhen (Chine). Pour de plus amples informations, veuillez consulter http://www.crocus-technology.com .

