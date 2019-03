Rogers investit 100 millions de dollars pour assurer une couverture sans-fil le long de plus de 1 000 kilomètres de corridors ruraux et éloignés au Canada





TORONTO, 19 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Rogers a applaudi le plan du gouvernement fédéral visant à connecter les Canadiens à Internet haute vitesse, et a annoncé sa propre intention de relier plus de 1 000 kilomètres de corridors routiers non desservis grâce à un investissement de 100 millions de dollars, réparti sur cinq ans, dans son réseau sans-fil.



« En tant que fière entreprise canadienne, nous nous engageons à offrir une connectivité aux régions rurales et éloignées qui ne bénéficient pas actuellement d'un service sans-fil. Le Canada bénéficie déjà de certains des meilleurs réseaux au monde, et cet investissement améliorera la sécurité du public et augmentera les possibilités économiques pour les résidents et les entreprises », a affirmé Joe Natale, président et chef de la direction, Rogers Communications.

Grâce à cet investissement, un plus grand nombre de Canadiens profiteront du service LTE haute vitesse dans des régions comme la route 245, à Antigonish, en Nouvelle-Écosse, et l'autoroute 5A, à Kamloops, en Colombie-Britannique. D'autres régions seront annoncées au cours des prochains mois. Le réseau de Rogers améliorera également la sécurité publique en fournissant une connexion sans-fil essentielle en cas d'urgence à tous les Canadiens, qui pourront composer le 9?1?1 peu importe leur fournisseur.

L'an dernier, Rogers a réalisé des investissements de 2,8 milliards de dollars dans l'infrastructure pour offrir aux Canadiens une technologie de calibre mondial. L'investissement prévu est lié à l'Incitatif à l'investissement accéléré récemment annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne 2018 du gouvernement fédéral. En janvier, Rogers a annoncé une augmentation importante des dépenses en capital qu'elle investira dans ses réseaux et, en particulier, dans la couverture en régions rurales et éloignées.

En plus de connecter des régions rurales et éloignées du Canada, Rogers poursuit son engagement à offrir à la population canadienne un réseau sans-fil à la fine pointe de la technologie. Grâce à son plan pluriannuel du réseau 5G qu'elle réalisera en collaboration avec Ericsson, Rogers veille à ce que les Canadiens soient à l'avant-garde des technologies émergentes.

« Des investissements significatifs dans notre réseau sont essentiels au succès de notre pays. Nous sommes impatients de travailler en partenariat avec le gouvernement fédéral pour relier le Canada rural », a ajouté M. Natale.

