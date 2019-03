Le budget de 2019 : une victoire pour Retraités fédéraux - Le test véritable résidera dans la mise en oeuvre et les détails





OTTAWA, le 19 mars 2019 /CNW/ - L'Association nationale des retraités fédéraux (Retraités fédéraux) était en direct dans la salle du budget de 2019 aujourd'hui, analysant le budget fédéral pendant le huis clos des médias et des intervenants.

« Le budget de 2019 regorge de mesures que nous avons revendiquées et qui auront une incidence positive sur les aînés et leurs familles, qu'il s'agisse de mesures visant à rendre les médicaments plus accessibles et abordables, d'une stratégie nationale sur la démence ou de mesures de sécurité de la retraite potentiellement améliorées pour les personnes se trouvant dans la terrible situation de l'insolvabilité d'un employeur », a déclaré Jean-Guy Soulière, président de Retraités fédéraux. « Nous sommes également heureux de voir des mesures qui aideront certains de nos membres les plus vulnérables, en particulier les survivants de certains vétérans -- un dossier que nous avons défendu -- et les vétérans qui reprennent la vie civile. »

Une attente n'est pas satisfaite, à savoir qu'une stratégie nationale pour les aînés devienne enfin réalité. Même si le budget comporte plusieurs stratégies nécessaires sur divers enjeux, dont la démence, le suicide et le racisme, une approche globale pour les aînés fait encore défaut. Et même si des éléments ont été abordés dans les budgets de 2018 et de 2019, Retraités fédéraux demandera, encore une fois, qu'on se concentre sur une stratégie nationale pour les aînés sous la direction d'un ministre responsable des aînés au sein du prochain gouvernement du Canada.

« Ce budget est, sans l'ombre d'un doute, un budget électoral », précise M. Soulière. « Notre travail au nom de nos membres n'est pas terminé. Nous continuons de défendre leurs intérêts, d'autant plus que la Loi no 1 d'exécution du budget entrera en vigueur au cours des prochaines semaines, parce que c'est là que se trouvent les véritables détails. »

En prévision de l'élection fédérale de 2019, Retraités fédéraux a établi un partenariat avec huit organismes oeuvrant pour les aînés, afin de mettre en évidence l'importance, pour le prochain gouvernement du Canada, d'agir sur les questions qui sont les plus importantes pour les aînés -- rendre le revenu de retraite plus sûr, améliorer la vie des vétérans et de leurs familles, mettre en oeuvre une stratégie nationale pour les aînés et accorder la priorité à l'assurance-médicaments. Pour en savoir plus, visitez www.retraitesfederaux.ca.

« Mon équipe et moi avons hâte de retrousser nos manches et de nous plonger dans les détails de ce budget fédéral », a souligné Sayward Montague, directrice de la défense des intérêts de l'Association. « Au cours des prochains jours, nous présenterons à nos membres une analyse plus approfondie sur la façon dont le budget les touche, de ce que dissimulent les engagements budgétaires qu'on nous a présentés aujourd'hui, ainsi que sur les enjeux qu'ils estiment importants -- après tout, les fonctionnaires retraités sont toujours influents et continuent à servir aussi! »

L'Association nationale des retraités fédéraux (Retraités fédéraux) est le plus important organisme national de défense et de représentation des membres actifs et retraités de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et des juges de nomination fédérale à la retraite, ainsi que de leurs conjoints et de leurs survivants. Fort de 176?000 membres, dont plus de 60?000 vétérans et leurs familles, Retraités fédéraux revendique des améliorations à la sécurité financière, à la santé et au bien-être de ses membres et des Canadiens depuis plus de 50 ans.

SOURCE Association nationale des retraités fédéraux

Communiqué envoyé le 19 mars 2019 à 21:24 et diffusé par :