Kamado Joe lance ses nouveaux barbecues et dévoile sa « chambre à fumée »





ATLANTA, 20 mars 2019 /PRNewswire/ -- Kamado Joe, fabricant innovant qui bouscule le marché des barbecues en céramique, annonce le lancement de deux barbecues de type kamado : Classic III et Big Joe III. Les barbecues de la tant attendue série III sont les premiers à intégrer la chambre à fumée hyperbolique révolutionnaire surnommée « Sl?Roller ». Cette chambre innovante a été mise au point par une équipe de chercheurs d'Harvard. Elle rehausse la saveur fumée et la répartition de la chaleur en modifiant la pression interne, créant ainsi un flux d'air cyclonique optimal à l'intérieur du barbecue.

Les nouveaux Classic III (prix suggéré : 1 599 dollars américains) et Big Joe III (prix suggéré : 2 399 dollars américains) seront en vente auprès de nos partenaires du monde entier.

« Nous nous mettons constamment au défi de construire le meilleur barbecue qui soit. La série III cadre parfaitement avec cet enjeu. Nous avons utilisé les meilleurs matériaux, des travaux scientifiques reconnus et des partenaires internationaux de premier ordre pour offrir des barbecues sans équivalent sur le marché », déclare Bobby Brennan, PDG de Kamado Joe. « Notre produit n'est pas seulement nouveau, il est meilleur d'un point de vue scientifique. »

Chambre à fumée hyperbolique Sl?Roller

Sl?Roller exploite une technique scientifique brevetée, inédite dans le secteur du barbecue, mise au point par Desora. Cette équipe de chercheurs d'Harvard avait pour objectif de transformer un barbecue de style kamado en fumoir des plus perfectionnés. La technologie hyperbolique de Sl?Roller modifie de manière fondamentale le circuit de l'air à l'intérieur du barbecue. La fumée tourne ainsi 5 à 20 fois plus autour des aliments que dans les autres appareils. Dans Sl?Roller, la répartition de la fumée et de la chaleur s'effectue par vagues continues et recirculées. La nourriture est enrobée par la fumée, la chaleur est répartie de manière uniforme : le goût est rehaussé et les points de surchauffe sont réduits jusqu'à 80 %.

Intégration de nombreuses innovations

Comme leurs prédécesseurs, les barbecues Classic III et Big Joe III présentent une cuve réfractaire à paroi épaisse qui enferme la fumée et l'humidité à n'importe quelle température. Les dômes à ouverture facile comportent une charnière à piston hydraulique équilibrée et un évent supérieur Kontrol Tower ultra-précis et hermétique. La large surface de cuisson située au-dessous est fabriquée en acier inoxydable 304 (1.4301) de qualité commerciale. Tous les barbecues de la série III sont vendus avec le système de cuisson polyvalent Divide & Conquer® à trois niveaux avec panier à charbon, la boîte à feu avancée multi-panneaux (AMP FireBox), des tablettes en aluminium thermolaqué résistant à la chaleur, un chariot roulant en acier galvanisé robuste et un tiroir à cendres coulissant breveté pour un nettoyage facile.

Outre sa nouvelle série de barbecues, Kamado Joe élargit également sa ligne d'accessoires pour grillades de qualité professionnelle. Grâce à l'accessoire D?Joe encastrable, le barbecue Kamado Joe Classic ou le Big Joe devient un four à pizzas performant d'où sortent une pâte parfaitement cuite et des garnitures croustillantes.

Pour en savoir plus sur la technologie et la conception du Sl?Roller, ainsi que sur les derniers modèles Kamado Joe, rendez-vous sur le site kamadojoe.com.

À PROPOS DE KAMADO JOE

Située dans la banlieue d'Atlanta (Géorgie), la société Kamado Joe continue de perfectionner le barbecue kamado ancestral d'Asie. Elle s'enorgueillit d'avoir modernisé le barbecue traditionnel grâce à un savoir-faire inégalé, à des options intelligentes, à des accessoires innovants et à des surfaces de cuisson polyvalentes. Sa gamme s'enrichissant de nouveaux produits, Kamado Joe continuera de mener l'évolution de la cuisine en plein air.

À PROPOS DE DESORA

Fondée par des étudiants et des professeurs de l'Université de Harvard pour révolutionner les modes de cuisson, Desora utilise la science, l'ingénierie et des résultats confirmés, pour rendre la cuisine accessible à tous. La ligne de produits de qualité de Desora encourage ses utilisateurs à améliorer leur technique culinaire. Elle comporte les accessoires iKamand et Sl?Roller pour les barbecues ProJoe, Classic III et Big Joe III de la marque Kamado Joe.

Contact : Zarina Cheves, 706-256-3859, zcheves@masterbuilt.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/838039/KJ_Big_Joe_III.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/838040/DoJoe.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/838041/KAMADO807.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/838042/KJ_Classic_III_Lifestyle.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/838099/Kamado_Joe_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 19 mars 2019 à 21:24 et diffusé par :