Validée avec Microsoft Skype for Business, Patton offre une intégration basée sur le cloud

GAITHERSBURG, Md., 20 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Patton ? fournisseur de solutions habilitantes basé aux États-Unis pour les communications unifiées (UC), l'UC-as-a-Service (UCaaS) et le Cloud ? annonce aujourd'hui que tous les produits VoIP SmartNode version 3.X ? y compris Virtual SmartNode (vSN) ? sont validés pour l'interopérabilité avec Skype for Business (SfB).

Les produits SmartNode sont validés par TekVizion , un laboratoire certifié par Microsoft, dans les catégories SBC et passerelles améliorées, et sont compatibles en aval avec les équipes Microsoft.



>> Certificat de Validation : Patton SBC/Gateway 3.X



Le Patton Cloud Edge Orchestration Service facilite aisément l'activation, la configuration et la gestion de la connexion compatible SmartNode avec Skype for Business sur site ou hébergé.



En plus de permettre la transition de l'entreprise vers l'ALL-IP à l'aide de SfB, les produits VoIP CPE de Patton prennent également en charge les systèmes de téléphonie traditionnels coexistants, pendant la migration ou pour toujours.



« Les dirigeants savent qu'une communication efficace avec les clients, les partenaires et les employés est la clé d'une croissance durable », a déclaré Robert R. Patton (Bobby), Président-directeur général.



« Néanmoins, d'innombrables organisations fonctionnent aujourd'hui en utilisant les communications vocales traditionnelles Key System ou PBX TDM. Avec une interopérabilité validée avec Skype for Business, Patton permet à ces entreprises de se connecter au monde IP, offrant plus de mobilité, un travail d'équipe amélioré, une mobilisation accrue des clients et une productivité supérieure », a indiqué M. Patton.



En installant des passerelles VoIP SmartNode et des contrôleurs de frontière de session d'entreprise (« enterprise session border controllers » ? eSBC), les entreprises peuvent profiter des économies réalisées et des gains de productivité des solutions SfB UC et UCaaS tout en préservant les investissements liés aux équipements de télécopie et PBX analogiques ou numériques, téléphones, haut-parleurs, interphones et systèmes de radiomessagerie ? et sans sacrifier la connectivité PSTN (Réseau téléphonique commuté) traditionnelle.



Reconnu comme étant le VoIP CPE « le plus interopérable » au monde, SmartNode propose toutes les interfaces de téléphonie standard afin que les entreprises puissent interconnecter de manière transparente leurs réseaux hybrides ou ALL-IP, leurs services FXS / FXO POTS existants, leurs lignes ISDN BRI / PRI, et tout autre système de téléphonie SIP incompatible avec SfB.



M. Patton a poursuivi : « En fournissant un accès universel à la plateforme de communication et de collaboration unifiées (UCC) SfB, Patton offre plus de mobilité, un travail d'équipe amélioré, une implication accrue des clients et une productivité supérieure pour les entreprises ».



Pour faciliter l'installation sans problème, Patton a publié un Guide de configuration SfB gratuit pour les produits SmartNode (« SfB Configuration Guide for SmartNode Products »).



Dans le même ordre d'idées, alors que Microsoft ouvre ses premiers centres de données en Afrique , Patton a nommé deux nouveaux leaders pour étendre les opérations dans la région EMEA.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible sur http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e9e5ba97-b119-447f-8fa8-faf3072dcd5d

Contact presse : Glendon Flowers | +1 301 975 1000 | press@patton.com

