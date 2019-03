Budget fédéral 2019 - Un budget aligné sur les priorités de Montréal





MONTRÉAL, le 19 mars 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, accueille favorablement le budget fédéral 2019, qui reconnaît le rôle central des villes pour faire face aux nombreux défis de notre ère, ainsi que le leadership des municipalités pour y trouver des solutions.

« Notre administration avait de grandes attentes et de grandes ambitions pour ce budget en ce qui a trait à nos priorités en matière de mobilité et de transport collectif, d'habitation - notamment l'accès à la propriété -, de protection de l'environnement et de lutte aux changements climatiques. En ce sens, nous l'accueillons favorablement car il répond aux besoins des Montréalaises et Montréalais », déclare Mme Plante.

Taxe sur l'essence

L'administration Plante est heureuse de constater que ce budget répond notamment à une demande historique des municipalités avec une augmentation à 2,2 milliards $ du transfert du Fonds fédéral de la taxe sur l'essence, ce qui permettra à Montréal de répondre à de nombreux besoins en matière d'infrastructures d'eau et de transport collectif.

Habitation

Les mesures mises de l'avant en matière d'habitation pour l'accès à la propriété cadrent parfaitement avec notre orientation en matière de développement résidentiel inclusif et abordable.

Soulignons l'augmentation du montant du Régime d'accession à la propriété à 35 000 $, ainsi que la création d'un nouveau programme innovant appuyant directement les premiers acquéreurs montréalais pour leur mise de fonds.

Ces programmes contribueront à préserver l'abordabilité et la mixité qui caractérisent la métropole, en plus de retenir et d'attirer les familles à Montréal.

Valérie Plante entrevoit par ailleurs d'un bon oeil le programme Vers un chez soi qui sera dévoilé en avril prochain et qui, l'administration l'espère, saura répondre aux enjeux d'itinérance dans la métropole.

Environnement et lutte aux changements climatiques

En matière d'environnement, la mairesse de Montréal estime que le budget 2019 est complémentaire aux efforts visant à créer une ville plus verte, plus durable et plus résiliente, grâce aux sommes additionnelles de plus d'un milliard $ par l'entremise du Fonds municipal vert.

L'arrivée d'un Centre Climat pour le Grand Montréal, dont son mandat pour le Grand Montréal sera de soutenir financièrement des projets visant la réduction de GES à l'échelle métropolitaine, permettra d'appuyer l'administration montréalaise dans la réalisation de ses objectifs de réduction de GES et de lutte aux changements climatiques.

Culture

Les 16 millions $ supplémentaires alloués au Fonds du Canada pour soutenir la réalisation de plus d'événements artistiques sont les bienvenus pour Montréal en tant que métropole culturelle.

Entrepreneuriat

Finalement, le soutien de 38 M$ sur 5 ans à Futurpreneur Canada, un organisme qui appuie les jeunes entrepreneurs et qui offre un appui ciblé aux entrepreneurs autochtones, interpelle notre administration, dont la Stratégie de développement économique accorde une place prioritaire au soutien à l'entrepreneuriat des jeunes.

