La FCCF se réjouit des mesures du budget Morneau qui misent sur le potentiel des arts et de la culture

OTTAWA, le 19 mars 2019 /CNW/ - C'est aujourd'hui même que le gouvernement fédéral a rendu public son budget 2019. Bien qu'inférieurs aux besoins exprimés, les nouveaux investissements annoncés en lien avec le secteur des arts et de la culture sont une bonne nouvelle pour la FCCF et son réseau de membres à travers le pays.

En réponse à une demande prioritaire de notre secteur, le budget fédéral de 2019 augmente l'enveloppe du Fonds du Canada pour la présentation des arts (FCPA). On y consacre $16M de plus sur deux ans, à compter de 2019-2020. La diffusion des arts au pays, la mobilité des oeuvres et des artistes seront renforcées par cette décision.

D'autres mesures de soutien pour la diversité, la culture et les arts retiennent notre attention, notamment :

20 millions de dollars sur deux ans, à partir de 2019-2020, au Fonds de la musique du Canada pour la production, la promotion et la distribution de la musique canadienne;

pour la production, la promotion et la distribution de la musique canadienne; 24 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2019-2020, au Programme de développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine et au Programme des célébrations et des commémorations.

Le président de la Fédération, Martin Théberge a déclaré : « Je suis très heureux de constater que le travail assidu du secteur des arts et de la culture a porté ses fruits. Les mesures de soutien à la culture et aux arts du budget Morneau renforcent le continuum nécessaire au rayonnement de nos artistes, de nos oeuvres et de notre création. En gros, on parle d'une augmentation de 60 millions sur deux ans; c'est une base solide sur laquelle construire. On voudra s'assurer que la lentille des langues officielles influence les décisions liées à ces nouveaux investissements. »

Le budget 2019 fait écho à notre vision et notre conviction profonde sur le fait que les arts et la culture constituent un moteur essentiel de développement et de renforcement de la vitalité de nos communautés francophones en situation minoritaire au Canada quand il dit que : « l'offre d'un soutien plus solide à l'égard des arts, de la culture et de la diversité constitue une façon par laquelle le gouvernement et les Canadiens peuvent collaborer pour bâtir un pays plus fort ». (Investir dans la classe moyenne : le budget de 2019, p.200)

À l'instar des mesures spécifiques pour notre secteur, d'autres mesures sont favorables au développement de nos communautés. À titre d'exemples, les investissements prévus au chapitre de l'éducation dans la langue de la minorité et l'élargissement du Programme de stages pratiques pour étudiants, qui permettra de soutenir jusqu'à 20 000 nouveaux stages par année, entre autres dans les domaines des arts, des sciences humaines et des sciences sociales. Nous saluons l'initiative du gouvernement qui veut mieux relier les Canadiens entre eux en assurant l'accès universel à Internet haute vitesse pour les communautés rurales, éloignées et nordiques. La mise en oeuvre de ces mesures est prometteuse dans l'optique d'appuyer le développement et l'épanouissement de nos communautés.

Fondée en 1977, la FCCF est un organisme national dont la mission est de promouvoir l'expression artistique et culturelle des communautés francophones et acadienne. Son réseau rassemble sept regroupements nationaux en théâtre, en littérature, en chanson-musique, en arts médiatiques et en arts visuels, treize organismes oeuvrant au développement culturel et artistique dans onze provinces et territoires du Canada, ainsi qu'un regroupement de réseaux de diffusion et une alliance de radios communautaires.

