Lisa Vegso de PECO Pallet est nommée dans la liste du Top 100 des Femmes les plus influentes dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement canadienne établie par l'AGCA





PECO Pallet a récemment annoncé que Lisa Vegso, directrice générale pour le Canada, avait été nommée dans la liste inaugurale Top 100 des Femmes les plus influentes dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement canadienne établie par l'Association de la gestion de la chaîne d'approvisionnementMC (AGCA) et qu'elle avait reçu le prestigieux titre de Professionnelle de la gestion de la chaîne d'approvisionnement (PGCA).

Cette toute première liste des Femmes les plus influentes dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement canadienne rassemble un groupe diversifié de cadres supérieures et dirigeantes d'entreprise, d'universitaires, de responsables des services professionnels et d'autres expertes et influenceuses du secteur de la chaîne d'approvisionnement canadienne.

En tant que directrice générale pour le Canada chez PECO Pallet, Lisa Vegso est responsable des ventes, du service, des opérations et de la stratégie commerciale globale du fournisseur canadien de lots de palettes. Forte de plus de 20 années d'expérience dans les domaines de la chaîne d'approvisionnement, du transport et de la logistique, Mme Vegso a su assurer un leadership stratégique afin de guider la croissance importante de PECO Pallet à l'échelle du Canada au cours des dernières années.

« Individuellement, chacune de ces femmes joue un rôle essentiel dans la création de valeur pour leur organisation et, ensemble, ces 100 dirigeantes représentent véritablement le moteur de l'économie canadienne », a déclaré Christian Buhagiar, président et chef de la direction de l'AGCA. « Nous sommes ravis de rendre hommage aux réalisations professionnelles de ces 100 Femmes les plus influentes dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement canadienne en leur attribuant le titre de Professionnelle de la gestion de la chaîne d'approvisionnement (PGCA), le titre professionnel le plus convoité dans le secteur canadien de la chaîne d'approvisionnement. »

L'AGCA rendra hommage à ces femmes exceptionnelles lors d'un déjeuner spécial organisé à Montréal le vendredi 31 mai dans le cadre d'un congrès national et gala commémorant son 100e anniversaire.

À propos de PECO Pallet :

Depuis plus de 20 ans, PECO Pallet fournit des blocs de palettes de haute qualité à la location. Son service client est réactif et la société permet de réaliser des économies significatives au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Les palettes en bois de qualité supérieure de PECO sont utilisées pour expédier des produits à des détaillants et des distributeurs aux États-Unis, au Canada et au Mexique. PECO Pallet a son siège à Irvington, dans l'État de New York, et la société exploite par ailleurs plus de 1 600 dépôts de palettes et centres de service en Amérique du Nord. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.pecopallet.com.

À propos de l'AGCA :

L' Association de la gestion de la chaîne d'approvisionnementMC (AGCAMC) est la voix de la chaîne d'approvisionnement du Canada, représentant et desservant plus de 6 500 professionnels à travers le pays, ainsi que la communauté de la chaîne d'approvisionnement dans son ensemble. L'AGCA est une fédération dotée d'un secrétariat national et de dix instituts provinciaux/territoriaux. Sa mission est d'« apporter un leadership à la communauté canadienne de la chaîne d'approvisionnement, de créer de la valeur pour tous les membres et de faire progresser la profession ».

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 19 mars 2019 à 19:35 et diffusé par :