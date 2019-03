Des mesures budgétaires judicieuses, une étape vers une assurance médicaments publique pour tous ceux qui en ont besoin





TORONTO, le 19 mars 2019 /CNW/ - L'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP) se félicite du plan annoncé par le gouvernement fédéral pour mettre en place des mesures visant à rendre plus accessibles et plus abordables pour tous les Canadiens les médicaments sur ordonnance.

L'ACCAP est satisfaite de l'orientation décrite dans le budget vers une meilleure coordination des efforts visant à réduire le coût élevé des médicaments, qui exerce une pression à la fois sur les régimes d'assurance médicaments privés et publics. La création, tout à fait indiquée, de l'Agence canadienne des médicaments, dont le mandat est de tirer parti du plein pouvoir d'achat du marché canadien pour faire baisser le prix des médicaments, devrait réduire les coûts pour tous les Canadiens. De même, l'élaboration d'un formulaire national constitue une étape importante pour garantir un niveau de protection plus uniforme, où que vivent et travaillent les Canadiens. Par ailleurs, le financement des médicaments onéreux pour le traitement des maladies rares est une initiative très bien reçue. Notre industrie attend avec intérêt des détails supplémentaires sur ces mesures de la part du gouvernement.

« Notre industrie a exhorté le gouvernement fédéral à adopter une optique raisonnable en matière d'assurance médicaments, a déclaré Stephen Frank, président et chef de la direction de l'ACCAP, une optique permettant aux assureurs publics et privés de travailler ensemble et de répondre aux principales attentes des Canadiens, à savoir un accès étendu à tous ceux qui en ont besoin et une hausse sous contrôle du coût des médicaments, tout en protégeant les régimes au travail dont bénéficie actuellement la vaste majorité. »

Selon une étude menée ce mois-ci par Abacus Data, plus de 80 % des Canadiens veulent que les gouvernements consacrent l'argent des contribuables à une solution permettant de couvrir les médicaments sur ordonnance de ceux qui en ont besoin, et non pas de ceux qui sont déjà couverts par un régime d'employeur. L'étude a en outre révélé que la plupart (94 %) sont en faveur d'un système d'assurance médicaments qui combine les couvertures publique et privée et maintient intacts les régimes d'assurance collective.

« Nous sommes reconnaissants au gouvernement d'être à l'écoute des attentes des Canadiens à l'égard d'un système national d'assurance médicaments : un système qui couvre tout un chacun, mais qui ne prive pas de leurs garanties ceux qui bénéficient actuellement d'un régime au travail, d'ajouter M. Frank. Nous serons heureux de poursuivre notre collaboration avec le gouvernement afin d'aboutir dans les mois à venir à la meilleure couverture possible des médicaments sur ordonnance pour tous les Canadiens. »

Au sujet de l'ACCAP

L'ACCAP est une association à adhésion libre dont les membres détiennent 99 % des affaires d'assurances vie et maladie en vigueur au Canada. Notre industrie fournit à plus de 29 millions de Canadiens une large gamme de produits visant la sécurité financière, comme l'assurance vie, les rentes (REER, FERR et régimes de retraite) et l'assurance maladie complémentaire. Elle détient en outre plus de 860 milliards de dollars d'actifs au Canada et emploie plus de 155 000 Canadiens.

SOURCE Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes inc.

Communiqué envoyé le 19 mars 2019 à 19:25 et diffusé par :