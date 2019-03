Andersen Global ajoute un cabinet collaborateur en Roumanie





Andersen Global a annoncé aujourd'hui un accord de collaboration avec ?uca Zbârcea & Asocia?ii, cabinet d'avocats qui possède des bureaux à Bucarest et à Cluj-Napoca, ainsi qu'avec sa division fiscale ?uca Zbârcea & Asocia?ii Tax. Il s'agit du premier accord de collaboration en Roumanie, qui permet de poursuivre l'expansion d'Andersen Global en Europe de l'Est.

?uca Zbârcea & Asocia?ii est un cabinet d'avocats indépendant multiservices qui compte plus de 110 avocats, dont 28 associés dans ses bureaux de Bucarest. Le cabinet exploite également un deuxième bureau à Cluj-Napoca, et possède une couverture nationale grâce à plusieurs cabinets d'avocats correspondants dans des villes majeures. Le cabinet applique une approche pluridisciplinaire en matière d'activité juridique, avec notamment des divisions spécialisées dédiées : fiscalité, insolvabilité et PI. En outre, ?uca Zbârcea & Asocia?ii a établi plusieurs bureaux étrangers (un bureau chinois, un bureau israélien, un bureau moldave) pour répondre aux besoins croissants des investisseurs étrangers désireux de pénétrer le marché roumain.

Les domaines de pratique du cabinet comprennent : les affaires d'entreprise et commerciales ; les fusions et acquisitions ; la résolution de litiges (y compris de contentieux administratifs) ; les services juridiques réglementaires ; l'emploi ; la banque et la finance ; les marchés des capitaux et les titres ; la concurrence et l'aide de l'État ; la protection des données ; l'énergie et les ressources naturelles ; le droit environnemental et les permis ; l'immobilier ; le droit de la santé et des produits pharmaceutiques ; les communications électroniques et l'informatique ; la propriété intellectuelle ; l'assurance et les retraites privées ; les médias et la publicité ; l'expédition et les transports, etc.

Sa division fiscale, ?uca Zbârcea & Asocia?ii Tax, se compose de conseillers fiscaux pleinement qualifiés, capables de gérer tous les aspects du conseil fiscal et de la conformité relative à différents domaines tels que la planification des transactions et la diligence raisonnable, les coentreprises, le financement, l'immobilier et autres structures complexes, les contrôles fiscaux et la résolution des litiges.

« Nous sommes extrêmement fiers de faire partie des cabinets collaborateurs d'Andersen Global en Roumanie. Cette collaboration avec Andersen Global nous conférera un accès à des clients internationaux, ainsi qu'à des projets et un savoir-faire transfrontaliers, renforçant ainsi notre position sur le marché du droit des affaires en Roumanie », a déclaré Gabriel Zbârcea, associé directeur chez ?uca Zbârcea & Asocia?ii.

« Je suis persuadé que cette collaboration dans les domaines de la fiscalité et du droit apportera davantage de valeur à nos clients au sein d'un environnement commercial de plus en plus complexe », a ajouté Alexandru Cristea, associé en fiscalité chez ?uca Zbârcea & Asocia?ii Tax.

« ?uca Zbârcea & Asocia?ii est l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de Roumanie, grâce à une équipe exceptionnelle et à des services de premier ordre. Le cabinet occupe le premier rang dans Chambers pour la quasi-totalité des catégories, et nous comprenons pourquoi le cabinet a enregistré une croissance aussi significative depuis sa création en 2005 », a déclaré Mark Vorsatz, président d'Andersen Global et PDG d'Andersen Tax LLC. « Nous sommes fiers de les voir intégrer la famille Andersen Global. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établi en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 4 000 collaborateurs à travers le monde, et est présent dans plus de 133 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 19 mars 2019 à 19:25 et diffusé par :