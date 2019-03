Le Budget de 2019, un signe positif pour les producteurs laitiers canadiens





OTTAWA, le 19 mars 2019 /CNW/ - Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) se réjouissent de l'annonce faite aujourd'hui dans le Budget de 2019, qui prévoit une enveloppe financière de 3,9 milliards de dollars pour indemniser les secteurs canadiens du lait, de la volaille et des oeufs pour l'impact des concessions accordées dans le récent Accord économique et commercial global (AECG) et l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). De ce montant, 2,15 milliards de dollars seraient disponibles pour les pertes de revenu et 1,5 milliard de plus pour un programme de garantie de la valeur des quotas.

« Le gouvernement fédéral reconnaît l'impact des accords commerciaux sur notre secteur et donne suite à son engagement d'appuyer notre industrie laitière nationale », déclare Pierre Lampron, président du Conseil d'administration des PLC.

L'impact combiné des concessions accordées en vertu de l'AECG, du PTPGP et de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) représente pour les producteurs laitiers canadiens un manque à gagner annuel de 8,4 %.

L'annonce d'aujourd'hui concerne les accords déjà ratifiés. « Nous nous réjouissons également de l'engagement du gouvernement à poursuivre le dialogue sur l'impact futur de l'ACEUM sur notre secteur », a conclu M. Lampron.

D'autres commentaires suivront une fois que les détails de l'annonce seront connus.

PROFIL DES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

Les Producteurs laitiers du Canada sont l'organisme national de politique, de lobbying et de promotion qui représente les producteurs de lait canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier de notre pays. Ils cherchent aussi à maintenir des politiques qui favorisent la viabilité de la production laitière canadienne et qui font la promotion des produits laitiers et de leurs bienfaits pour la santé.

SOURCE Les Producteurs laitiers du Canada (PLC)

