Futurpreneur Canada(MD) Reçoit 38 Millions de Dollars du Gouvernement du Canada Pour Soutenir Les Jeunes Entrepreneurs





OTTAWA, 19 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les jeunes entrepreneurs à travers le pays ont maintenant de meilleures chances de succès, grâce à l'investissement renouvelé de 38 millions de dollars sur 5 ans du gouvernement du Canada pour Futurpreneur, annoncé aujourd'hui dans le cadre du dévoilement du budget fédéral 2019.



«?Ce partenariat renouvelé permettra d'accroître le soutien des entreprises en démarrage de jeunes entrepreneurs et de stimuler leur succès à long terme, a déclaré Karen Greve Young, chef de la direction, Futurpreneur Canada. Notre organisation se réjouit à la perspective de poursuivre sa collaboration avec le gouvernement du Canada afin de soutenir les jeunes entrepreneurs dans la création de nouvelles entreprises de différents secteurs, et ce, dans toutes les collectivités du Canada.?»

Cet investissement, ainsi que le financement accru des gouvernements provinciaux et du secteur privé auquel il donne lieu, permettra à Futurpreneur de continuer à miser sur un succès qui ne se dément pas depuis plus de 20 ans. Son programme éprouvé de démarrage d'entreprises prévoit du financement, du mentorat et d'autres ressources professionnelles pour les jeunes de 18 à 39 ans qui aspirent à lancer leur propre entreprise ou à faire l'acquisition d'une entreprise existante.

«?Qu'il s'agisse de boulangeries, de restaurants ou de petites boutiques de vêtements, nous soutenons des entreprises de tous les secteurs qui favorisent l'épanouissement des petites collectivités, a indiqué John Risley, président du conseil d'administration de Futurpreneur, et président-directeur général, Clearwater Fine Foods inc. Parmi ces incroyables entreprises, certaines grandiront et se développeront, comme d'autres que Futurpreneur a déjà soutenues, de Canada Rope & Twine à Skip the Dishes, en passant par Frank & Oak.?»

Cet investissement de la part du gouvernement du Canada renforce également la capacité de Futurpreneur à aider les jeunes autochtones avec un programme taillé sur mesure fournissant support et soutien. En travaillant avec des organisations autochtones telles que Aboriginal Financial Institutions ainsi que d'autres partenaires, Futurpreneur s'assurera que les jeunes autochtones à travers le pays aient les capacités, le mentorat, le financement et autres ressources requises afin de soutenir leur succès entrepreneurial.

Futurpreneur est fier d'être le seul organisme national sans but lucratif à proposer une offre unique de financement et de mentorat pour aider les jeunes entrepreneurs à réaliser leur rêve de lancer une entreprise. Futurpreneur n'accorde pas d'importance aux secteurs d'activité et soutient des jeunes oeuvrant dans un grand nombre d'industries.

« Notre gouvernement, sous la direction du premier ministre Justin Trudeau, croit aux idées et au potentiel des jeunes Canadiens. Nous savons qu'une économie forte et inclusive est une économie dans laquelle les jeunes entrepreneurs sont bien représentés. À cette fin, nous investissons dans Futurpreneur, une organisation qui a aidé des milliers de jeunes entrepreneurs à réussir grâce à du mentorat, de la formation et des investissements. J'ai hâte de voir les nombreuses réussites incroyables de jeunes entrepreneurs en mesure de démarrer, de se développer et d'accéder à de nouveaux marchés avec l'aide de Futurpreneur. » - La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations du Canada, l'honorable Mary Ng.

Futurpreneur s'efforce d'innover et de trouver continuellement de meilleurs moyens d'apporter son appui aux jeunes entrepreneurs canadiens. De plus, il met à profit l'investissement du gouvernement du Canada pour obtenir du financement de contrepartie de sources non fédérales, renforçant ainsi l'appui de l'organisation aux jeunes entrepreneurs, dans toutes les provinces et tous les territoires.

«?Cet investissement est un appel à l'action que nous lançons aux gouvernements provinciaux, ainsi qu'à d'autres organisations qui soutiennent la création de petites entreprises, pour qu'ils conjuguent leurs efforts aux nôtres afin d'amplifier le succès des jeunes entrepreneurs, dans toute leur diversité, a poursuivi Karen Greve Young. Grâce à cet investissement renouvelé, la vitalité des collectivités de toutes les régions du pays sera stimulée par des entreprises d'ici, parmi lesquelles certaines grandiront et se tourneront vers l'exportation à l'échelle mondiale. Nous continuerons de collaborer avec nos partenaires des secteurs communautaire et privé pour assurer le financement à long terme visant à soutenir les jeunes entrepreneurs prometteurs du Canada.?»

Au nom des jeunes entrepreneurs des quatre coins du pays, nous remercions le gouvernement fédéral pour son appui continu. Ensemble, nous pouvons bâtir l'économie canadienne, un jeune entrepreneur à la fois.

À propos de Futurpreneur Canada

Depuis 1996, Futurpreneur Canada est le seul organisme national sans but lucratif à offrir des ressources, du financement et du mentorat aux nouveaux propriétaires d'entreprise âgés de 18 à 39 ans. À ce jour, nous avons soutenu plus de 12?000 jeunes entrepreneurs et contribué au lancement de plus de 10?000 entreprises canadiennes, lesquelles ont créé approximativement 50?000 emplois. Notre programme de mentorat, reconnu à l'échelle internationale, permet de procéder au jumelage personnalisé de jeunes entrepreneurs et d'experts du milieu des affaires, à partir d'un réseau constitué de près de 3?000 mentors bénévoles. Futurpreneur Canada est membre fondateur de l'Alliance des jeunes entrepreneurs du G20 (G20 YEA), représentant canadien au réseau Youth Business International et hôte officiel du volet canadien de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat.

www.futurpreneur.ca

Facebook : Futurpreneur

Twitter : @Futurpreneur

Pour toute demande de renseignements ou d'entrevue, les médias sont priés de communiquer avec :

Zandra Miljan

Affaires publiques

Futurpreneur Canada

Appels ou messages textes : 647-680-8165

Courriel : zmiljan@futurpreneur.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au lien suivant : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b1e43505-4ccd-42bd-90fb-e96a2e86863d/fr

Communiqué envoyé le 19 mars 2019 à 19:10 et diffusé par :