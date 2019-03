Budget fédéral : la Chambre salue l'appui à la requalification des travailleurs, mais déplore le laxisme fiscal qui persiste après dix années de croissance économique ininterrompue





MONTRÉAL, le 19 mars 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte du budget présenté aujourd'hui par le ministre des Finances du Canada, l'honorable Bill Morneau. La volonté du gouvernement de prendre des mesures pour aider à la requalification des travailleurs et encourager l'innovation est accueillie favorablement par le milieu des affaires. Ce dernier attendait cependant un plan de retour à l'équilibre budgétaire ainsi que des mesures pour améliorer la compétitivité fiscale des entreprises.

La main-d'oeuvre, principale préoccupation du milieu des affaires

« L'accès à une main-d'oeuvre qualifiée est la principale préoccupation de la communauté d'affaires. Dans ce contexte, la création d'une allocation pour permettre aux travailleurs de se perfectionner en cours de carrière et de s'ajuster aux besoins changeants du marché du travail constitue une excellente nouvelle. La Chambre salue également l'exemption du supplément de revenu garanti qui permettra aux entreprises de bénéficier davantage de la contribution des travailleurs expérimentés », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Absence d'un plan de retour à l'équilibre budgétaire et de baisses d'impôt pour les entreprises

« La Chambre réitère la volonté du milieu des affaires de voir le gouvernement du Canada s'engager sur une trajectoire d'équilibre budgétaire après dix années de croissance économique. Elle aurait également souhaité que le budget abaisse le fardeau fiscal des entreprises de façon à compléter la revue du dispositif fiscal canadien à la suite de la réforme américaine », a poursuivi Michel Leblanc.

Favoriser les investissements stratégiques en innovation

« Nous savons que la numérisation et l'automatisation de l'économie, jumelées aux avancées rapides en intelligence, modifieront les modèles d'affaires. Pour cette raison, nous saluons la décision du gouvernement fédéral d'instaurer des mesures qui touchent l'innovation et qui seront de nature à renforcer la compétitivité de notre écosystème. L'appui renouvelé à Génome Canada, les mesures qui favorisent l'achat de véhicules électriques et l'instauration de processus de mise à jour de la réglementation pour faciliter l'innovation auront une incidence positive sur des secteurs stratégiques de la métropole », a déclaré M. Leblanc.

Mettre les entreprises canadiennes sur un pied d'égalité

« La Chambre estime qu'il est prioritaire de maximiser le potentiel du marché intérieur canadien. À cet effet, l'intention d'harmoniser les réglementations des provinces et territoires pour favoriser les échanges à l'intérieur du Canada et d'éliminer les obstacles fédéraux au commerce interprovincial de l'alcool constitue un nouveau pas dans la bonne direction. Nous continuons d'encourager le gouvernement fédéral à soutenir encore davantage le développement du commerce intérieur canadien », a ajouté Michel Leblanc.

« L'imposition d'un régime de taxation pancanadien pour la pollution par le carbone est bienvenue pour les entreprises québécoises qui sont déjà soumises à un marché du carbone. Cette décision créera un régime équitable pour toutes les entreprises canadiennes », a conclu Michel Leblanc.

