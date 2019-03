Budget fédéral 2019 : un Centre Climat pour le Grand Montréal





La Communauté métropolitaine de Montréal et la Fondation familiale Trottier se réjouissent de l'investissement fédéral dans la Ligue des communautés canadiennes sobres en carbone

MONTRÉAL, le 19 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le Grand Montréal se réjouit de l'investissement fédéral de 183 millions $ dans la Ligue des communautés canadiennes sobres en carbone (ou LC3*), une initiative qui aidera les villes à réduire leur empreinte carbone par la mise en oeuvre de solutions locales.

Avec l'arrivée d'un Centre Climat pour le Grand Montréal, la Communauté métropolitaine de Montréal fera partie d'un réseau de centres établis dans 7 grandes régions urbaines du pays**, réunis au sein de LC3, dont fait également partie la Fédération canadienne des municipalités. La mission du réseau est de contribuer à l'atteinte des objectifs climatiques du Canada pour 2030 et 2050. Le mandat du Centre Climat pour le Grand Montréal sera de soutenir financièrement des projets visant la réduction de GES à l'échelle métropolitaine.

«?La création du Centre Climat est une excellente nouvelle pour le Grand Montréal, à la fois pour la Ville de Montréal et les 82 autres municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal. C'est également un signal positif envoyé aux parties prenantes montréalaises qui ont besoin d'outils financiers adaptés à leur réalité. La mise en place d'un Centre Climat pour le Grand Montréal permettra d'avoir un impact significatif dans l'atteinte de nos objectifs de réduction des émissions de GES, notamment l'objectif de carboneutralité de la Ville de Montréal d'ici 2050. Le succès de l'initiative exigera d'avoir une vue d'ensemble sur les problématiques communes vécues à l'échelle du territoire métropolitain?», a déclaré Mme Valérie Plante, présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal et mairesse de la Ville de Montréal.

«?La Fondation familiale Trottier travaille depuis plus de deux ans avec une multitude d'acteurs canadiens et québécois à concrétiser la création d'un Centre Climat pour le Grand Montréal. L'investissement du gouvernement fédéral permettra de mobiliser l'ensemble de la collectivité pour relever le défi des changements climatiques. Déjà, la Fondation soutient plusieurs projets spécifiques de la Ville de Montréal grâce à du financement innovant. L'annonce d'aujourd'hui permettra d'inciter d'autres acteurs financiers, publics et privés, à venir nous prêter main-forte dans la réduction des émissions de GES du Grand Montréal?», a ajouté Eric St-Pierre, directeur général de la Fondation familiale Trottier.

Le financement de LC3 fait partie d'un investissement plus large de 350 millions de dollars dans le Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités.

Pour en apprendre plus sur le Centre Climat pour le Grand Montréal, visitez le site Internet de LC3.

À propos de la Communauté métropolitaine de Montréal

Créée en 2001, la Communauté métropolitaine de Montréal est un organisme de planification, de coordination et de financement qui regroupe 82 municipalités, soit 4 millions de personnes réparties sur un territoire de plus de 4?360 km2. La Communauté exerce notamment des compétences dans les domaines de l'aménagement du territoire, du développement économique, du logement social, du transport en commun et de l'environnement.

À propos de la Fondation familiale Trottier

Créée en 2000, la Fondation familiale Trottier a la mission de soutenir les organisations qui travaillent à l'avancement de la recherche scientifique, la promotion de l'éducation, favoriser l'amélioration de la santé, la protection de l'environnement et l'atténuation du changement climatique. Elle s'efforce de catalyser et suivre les innovations transformatrices, créer des collaborations intersectorielles, et prendre des risques que d'autres évitent.

* Low Carbon Cities Canada (LC3) en anglais

** À part la Communauté métropolitaine de Montréal, les 6 autres grandes régions urbaines sont Vancouver & Vallée du Bas-Fraser, Edmonton, Calgary, Grand Toronto et région de Hamilton, Ottawa et Région de Halifax

SOURCE Fondation familiale Trottier

Communiqué envoyé le 19 mars 2019 à 18:33 et diffusé par :