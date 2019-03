La Thaïlande fait ses débuts dans la liste des entreprises « les plus éthiques »





BANGKOK, 19 mars 2019 /PRNewswire/ -- Les milieux d'affaires thaïlandais figurent désormais dans l'influent registre des entreprises les plus éthiques au monde avec l'inclusion de DTGO Corporation Limited, ce qui constitue une étape importante pour le secteur des entreprises du pays.

DTGO est le premier lauréat thaïlandais dans ce classement mondial depuis le lancement de la liste, en 2007. La réussite du groupe montre comment l'éthique et la responsabilité sociale vont de pair avec le succès commercial, a déclaré M. Raj Tanta-Nanta, président de DTGO.

« DTGO a été créé pour soutenir la contribution sociale par l'accomplissement des affaires », a-t-il ajouté.

« Depuis 25 ans, notre forte croissance continue de démontrer que des valeurs saines peuvent mener à la réussite de l'entreprise. DTGO est heureux de sa nomination parmi les entreprises les plus éthiques au monde pour l'année 2019. Nous espérons que notre participation offrira un message inspirant sur les affaires en Thaïlande. Nous remercions toutes nos partenaires, qui ont soutenu l'approche éthique de notre entreprise. »

La fondatrice et PDG de DTGO, Mme Thippaporn Ahriyavraromp, a représenté le groupe au cours du gala des entreprises les plus éthiques au monde, qui s'est tenu à New York le 12 mars.

Dans le classement 2019, DTGO se place parmi les 128 entreprises les plus éthiques au monde. La liste comprend de nombreuses marques et multinationales célèbres, reflétant la rigueur et le prestige de la nomination.

L'institut Ethisphere, aux États-Unis, réalise chaque année une sélection d'entreprises en se basant sur un Quotient éthique (QE), qui englobe un programme d'éthique et de conformité, la culture de l'éthique, la citoyenneté et la responsabilité d'entreprise, la gouvernance, le leadership et la réputation.

DTGO est un groupe diversifié, actif en Thaïlande et en Chine, avec des entreprises dans les domaines de la promotion immobilière, du commerce, de la conception, de la finance et de la technologie.

Le groupe réserve 2 % de ses importants profits à des initiatives sociales et environnementales. Principalement canalisés par la Buddharaksa Foundation et la DT Families Foundation, ces fonds soutiennent des projets concernant l'éducation, la santé et l'environnement.

La filiale la plus connue de DTGO est MQDC - Magnolia Quality Development Corporation Limited. MQDC est un promoteur immobilier dont le portefeuille inclut ICONSIAM, un immense projet de coentreprise de 1,65 milliard de dollars, sur les rives de la rivière Chao Phraya à Bangkok. MQDC a construit trois des dix plus grands gratte-ciels de Thaïlande et a récemment commencé la construction de The Forestias, un quartier s'étendant sur 48 hectares et proposant une vie saine et durable à Bangkok.

DTGO détient également Dees Supreme, une société commerciale, et DT Design, un studio d'architecture et de design. À Shanghai, DT Plans offre ses services de consultation en matière de design, de gestion de projets, ainsi que la construction de projets immobiliers dans toute la Chine.

