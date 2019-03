Budget fédéral 2019 : FAME et le RÉMI applaudissent les mesures touchant les festivals et événements canadiens





OTTAWA, le 19 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le budget fédéral 2019-2020 réjouit grandement Festivals et événements majeurs Canada (FAME) et le Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI), au Québec?! Il inclut des mesures visant à assurer la sécurité lors de rassemblements et une augmentation importante des sommes consenties au Fonds du Canada pour la présentation des arts (FCPA) et au Programme de développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, les principaux programmes de soutien à l'industrie et aux différents diffuseurs des arts de la scène qui existent au gouvernement canadien. La création d'un fonds pour les expériences canadiennes dans le cadre d'une nouvelle stratégie fédérale pour l'emploi et le tourisme s'ajoute aussi aux bonnes nouvelles.

Pour FAME et le RÉMI, qui regroupent ensemble une cinquantaine d'événements au pays, les deux mesures qui touchent Patrimoine canadien surviennent après une décennie de stagnation budgétaire et devraient permettre un nouvel essor dans l'industrie, en même temps qu'elles viennent reconnaître le rôle fondamental des festivals et événements dans l'écosystème culturel. Sur deux ans, le budget prévoit que 40 M $ viendront s'ajouter aux programmes dont ils bénéficient, en compagnie d'autres diffuseurs culturels.

Quant à la sécurité, tel que le ministre des Finances l'a lui-même déclaré, « peu importe où ils se rassemblent, les Canadiens devraient toujours se sentir en sécurité ». C'est pourquoi les festivals et événements ont demandé que le Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité pour les collectivités à risque de Sécurité publique Canada soit augmenté. Il passera de 2 millions à 4 millions de dollars par année jusqu'en 2021-2022 afin de rendre les lieux de rassemblement communautaire du Canada plus sécuritaires pour « y vivre, y travailler et s'y divertir », ce qui permet de croire que les festivals et événements y seront éligibles, comme ils le demandaient.

Ces annonces sont en lien avec le Plan pour créer un meilleur environnement d'affaires pour tous les festivals et événements qui a été rendu public par les deux associations il y a quelques mois et qui a été au coeur d'une intensive campagne de représentation auprès du gouvernement canadien et de divers partenaires. Une centaine de personnes et organismes ont d'ailleurs soutenu FAME et le RÉMI dans leurs demandes, dont vingt-cinq élus de la Chambre des communes, des associations touristiques de partout au pays, des maires et, bien sûr, des festivals et événements. FAME et le RÉMI sont heureux de constater qu'ils ont été entendus et que le gouvernement propose des mesures budgétaires dans la foulée.

FAME et le RÉMI tiennent à remercier les différents élus qui ont rendu possible l'annonce d'aujourd'hui, à commencer par le ministre des Finances, M. Bill Morneau, de même que celui de la Sécurité publique, M. Ralph Goodale et du Patrimoine canadien, M. Pablo Rodriguez, qui a exprimé rapidement et fermement son appui aux festivals et événements depuis sa nomination. Ils remercient également la ministre du Tourisme, Mme Mélanie Joly, à qui ils offrent leur entière collaboration vis-à-vis de la stratégie fédérale pour l'emploi et le tourisme à venir et la création annoncée du Fonds pour les expériences canadiennes.

Il y a quelques mois, une étude de KPMG évaluait qu'un groupe de 17 événements canadiens générait annuellement des retombées économiques de 290,8 M$ (valeur ajoutée aux prix du marché), qu'il avait créé ou maintenu l'équivalent de 4?606 emplois (équivalent à temps plein) et produit des revenus fiscaux de 66,6 M$, dont 17,3 M$ pour le gouvernement du Canada. La même étude concluait que le gouvernement du Canada récupérait 1,78 fois sa mise, sous forme de taxes et impôts, lorsqu'il investit dans les événements.

À propos de FAME

Festivals et événements majeurs (FAME) est une association pancanadienne représentant 31 festivals et événements majeurs. FAME travaille conjointement avec le Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI), en tant que voix de l'industrie festivalière et événementielle auprès des partenaires, des gouvernements, des médias et du grand public.

SOURCE Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI)

Communiqué envoyé le 19 mars 2019 à 17:24 et diffusé par :