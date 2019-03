La Nissan Leaf nommée Voiture verte canadienne de l'année 2019 et le Jaguar I-PACE nommé Véhicule utilitaire vert canadien de l'année 2019 par l'AJAC au Salon international de l'automobile de Vancouver





VANCOUVER, le 19 mars 2019 /CNW/ - La Nissan Leaf a été nommée Voiture verte canadienne de l'année 2019 (CGCOTY) et le Jaguar I-PACE est le Véhicule utilitaire vert canadien de l'année 2019 (CGUVOTY) tel que décidé par l'Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC) lors du Salon international de l'automobile de Vancouver.

« L'écologie est importante pour plusieurs conducteurs canadiens et les Prix de la Voiture verte canadienne de l'année de l'AJAC les aident à faire un choix éclairé lorsque vient le temps d'acheter un nouveau véhicule, » explique Mark Richardson, président de l'AJAC. « S'ils peuvent économiser de l'argent sur l'essence tout en conduisant un véhicule qui produit peu ou pas d'émissions, tout le monde est gagnant. »

Les modèles éligibles au CGCOTY et CGUVOTY doivent satisfaire les critères d'admissibilité au programme des Prix de la Voiture canadienne de l'année en plus de satisfaire des critères supplémentaires basés sur l'économie d'essence, la motorisation, et l'utilisation. De nos jours, les véhicules éconergétiques sont offerts dans une variété de formes, de tailles, de prix et de catégories.

Tous les modèles participants sont mis à l'essai par les journalistes de l'AJAC qui émettent des opinions parmi les plus respectées et objectives au Canada. Les essais se déroulent sur plusieurs mois, sur différents types de chaussée et dans différents types de conditions routières rencontrés durant l'année et lors du Festival des essais de l'AJAC qui se déroule à l'automne. Ces journalistes professionnels de l'AJAC notent les modèles éligibles sur des critères tels le temps de charge, l'autonomie, les dynamiques, leur importance sur le marché et leur valeur. Les meilleurs scores illustrent ainsi comment le modèle se compare à ses compétiteurs, peu importe le segment.

Du 19 au 24 mars 2019, les grands gagnants des catégories vertes seront exposés pour la durée du Salon international de l'automobile de Vancouver.

À propos de l'Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC)

L'Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC) est une association de journalistes, rédacteurs et photographes professionnels de même que de membres corporatifs dont le travail se concentre sur l'industrie canadienne de l'automobile. Nos objectifs collectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le domaine du journalisme automobile au Canada. Cela est rendu possible grâce au travail de nos membres et aux évènements annuels d'essais de l'AJAC, à la Voiture canadienne de l'année (CCOTY), au Prix de la Voiture verte canadienne de l'année, aux Prix de l'Innovation et à l'EcoRun.

SOURCE Association des Journalistes Automobile du Canada

Communiqué envoyé le 19 mars 2019 à 17:00 et diffusé par :