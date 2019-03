Avis au public - Fermetures intermittentes du pont levant du canal de Burlington





HAMILTON, ON, le 19 mars 2019 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les usagers qu'il y aura des fermetures intermittentes sur le pont levant du canal de Burlington aux fins de travaux d'entretien et d'inspection durant les périodes suivantes :

le mercredi 20 mars, de 9 h à 15 h;

le jeudi 21 mars, de 9 h à 15 h.

Les usagers peuvent s'attendre à de courts retards durant ces périodes.

L'horaire pourrait changer selon les conditions météorologiques.



SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Communiqué envoyé le 19 mars 2019 à 16:00 et diffusé par :