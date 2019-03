Le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale va mener une délégation en Nouvelle-Zélande





MAKKAH, Arabie saoudite, 19 mars 2019 /CNW/ - Son Excellence le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, président du conseil d'administration de l'Organisation mondiale des savants musulmans, Cheikh Mohammad bin Abdulkarim Alissa (Ph.D.), a annoncé une visite en Nouvelle-Zélande pour présenter ses condoléances aux familles et aux communautés touchées par les attaques de Christchurch, et il rendra également visite aux personnes blessées victimes de cette tragédie. Lors d'une rencontre aujourd'hui avec James Monroe, l'ambassadeur de la Nouvelle-Zélande auprès du Royaume d'Arabie saoudite, S.E. Alissa a déclaré que sa visite sera entreprise au nom de tous les musulmans et a réaffirmé que la communauté mondiale, face à un tel mal, ne peut répondre qu'avec les valeurs d'amour, d'harmonie et de paix.

De son côté, l'ambassadeur Monroe s'est félicité de la visite de S.E. Alissa, précisant que la tragédie infligée aux deux mosquées n'entamera en rien l'harmonie nationale ou la diversité qui caractérisent la Nouvelle-Zélande.

Dans une déclaration publiée le vendredi 15 mars 2019, S.E. Alissa a déclaré : « Pour lutter contre le fléau de l'extrémisme et de l'islamophobie, nous avons besoin que les gouvernements et les organisations confessionnelles du monde entier s'unissent et s'emploient à promouvoir la tolérance et la compréhension religieuses et à prévenir toutes formes d'incitation à la haine, y compris toutes les formes de haine dirigée contre toute religion ou appartenance ethnique. »

La Ligue islamique mondiale s'est engagée à redoubler ses efforts de collaboration avec des groupes multiconfessionnels afin de mettre sur pied des initiatives propres à favoriser une plus grande compréhension et une plus grande tolérance.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/837598/Muslim_World_League__Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/837642/IMG_9215_ID_974d58c09b48.jpg

SOURCE Muslim World League

Communiqué envoyé le 19 mars 2019 à 15:21 et diffusé par :