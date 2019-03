Un important groupe de travail du secteur de l'automobile des Nations unies pour la validation des véhicules autonomes se réunira au Washington, D.C. Auto Show 2019





Plus de 50 membres du groupe vont discuter au sujet des véhicules autonomes à Washington, D.C.

Le groupe tiendra des réunions avant la conférence mondiale MobilityTalks International® et la rencontre SAE avec le gouvernement national

Plus de 50 représentants de 40 pays à travers le monde, tous axés sur les véhicules autonomes et membres d'un groupe de travail 29 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, se réuniront le 1er et le 2 avril, avant la prochaine conférence MobilityTalks International® du salon de l'automobile de Washington D.C. (Washington D.C. Auto Show), a annoncé aujourd'hui John O'Donnell, président-directeur général du Washington Auto Show. Ce groupe est le Forum mondial pour l'harmonisation des réglementations sur les véhicules (WP 29) des Nations unies, le groupe de travail informel concernant la méthode de validation pour la conduite automatique (VMAD), sous le Groupe de rapporteurs pour les véhicules autonomes (GRVA).

« La présence de ce groupe, qui est responsable de la création de règles et de réglementations d'une importance vitale régissant les véhicules autonomes, est un autre signe de la croissance de MobilityTalks du Washington Auto Show sur la scène mondiale », a déclaré O'Donnell. « Le salon de l'automobile est fier d'avoir un rôle à jouer dans le débat, non seulement sur les règles concernant les véhicules à conduite autonome, mais aussi sur la création de ces règles. »

Les membres du groupe vont se réunir au cours de MobilityTalks International du Washington D.C. Auto Show, une grande conférence mondiale sur les questions de réglementation de l'automobile qui sera axée en 2019 sur les véhicules autonomes et la conduite autonome. Le groupe de travail des Nations unies se réunit plusieurs fois par an dans le monde, plus récemment à Hongzhou, en Chine.

Parmi les membres importants du groupe qui étaient présents lors de la réunion d'avril, on compte : les coprésidents Takao Onoda, directeur général du centre japonais pour l'internationalisation des normes automobiles, et le Dr Peter Striekwold, directeur du développement des normes pour l'automobile, RDW Japan. Les cosecrétaires pour l'organisation sont Ryuzo Oshita, partenaire professionnel, division de l'ingénierie de Tokyo, Toyota Motor Company ; et Bill Gouse, SAE International.

MobilityTalks International

Parrainée par The Washington Auto Show, MobilityTalks International® rassemble des décideurs gouvernementaux du monde entier pour échanger des idées sur les meilleures pratiques liées à l'élaboration et la réglementation des véhicules autonomes et connectés. Organisée et parrainée par The Washington D.C. Auto Show, MobilityTalks aura lieu les 3 et 4 avril 2019, à la fois au Capitol Hill et au Walter E. Washington Convention Center.

