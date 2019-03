Placements Mackenzie accroît les responsabilités de l'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie dans la gestion du Fonds d'obligations canadiennes Symétrie





TORONTO, le 19 mars 2019 /CNW/ - Placements Mackenzie a annoncé aujourd'hui qu'elle assumera, à compter d'aujourd'hui, les responsabilités de gestion des placements pour tous les mandats sous-conseillés au sein du Fonds d'obligations canadiennes Symétrie. En tant que fonds sous-jacent au sein du programme de solutions gérées Symétrie, le Fonds d'obligations canadiennes Symétrie n'est pas directement disponible à la vente au public.

« Les investisseurs dans le programme de solutions gérées Symétrie de Mackenzie profitent d'une expertise en gestion de placements de classe mondiale offerte par des gestionnaires de placements de premier plan chez Mackenzie et à l'externe, » a déclaré Alain Bergeron, vice-président principal et chef de l'équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie. « Le regroupement de la gestion de nos mandats d'obligations canadiennes sous l'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie témoigne de la solide performance et des compétences en placement dont elle fait preuve depuis plusieurs années, au profit des investisseurs. »

L'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie, dirigée par Steve Locke, comprend 20 professionnels des placements. Les connaissances et les pratiques de gérance de l'équipe ont permis à de nombreux fonds de se voir décerner 4 et 5 étoiles par Morningstar et de remporter pour la deuxième année consécutive un prix aux Fundata Awards pour le Fonds de revenu Mackenzie.

À propos de Placements Mackenzie

Fondée en 1967, Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang offrant des services de gestion des placements et des services connexes. Gérant un actif de 137,6 milliards de dollars au 28 février 2019, Placements Mackenzie offre ses services de placement aux investisseurs individuels et institutionnels par l'intermédiaire de nombreux réseaux de distribution. Placements Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX:IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada avec un actif sous gestion total de plus de 157,6 milliards de dollars au 28 février 2019. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds admissibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.

La Cote Morningstar est susceptible de varier tous les mois. La cotation est une évaluation objective quantitative du rendement ajusté en fonction du risque d'un fonds par rapport à celui des autres fonds de sa catégorie. Seuls les fonds qui existent depuis au moins trois ans peuvent figurer au classement. La cotation globale d'un fonds représente la moyenne pondérée des rendements sur trois, cinq et dix ans, le cas échéant, en fonction des rendements des bons du Trésor à 91 jours et du groupe d'homologues. Un fonds ne peut être coté que si le groupe d'homologues contient suffisamment de fonds pour permettre une comparaison sur au moins trois ans. Si un fonds se retrouve parmi les meilleurs 10 % de sa catégorie, il reçoit cinq étoiles; s'il obtient un résultat parmi les 22,5 % suivants, il obtient quatre étoiles; une place parmi les 35 % du milieu lui vaut trois étoiles; ceux dans les 22,5 % qui suivent reçoivent deux étoiles; et les derniers 10 % se voient attribuer une étoile. Pour plus de précisions sur la cotation de Morningstar, rendez-vous au www.morningstar.ca.

