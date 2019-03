Avis aux médias - Louis Têtu président d'honneur de Datavore





QUÉBEC, le 19 mars 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants et les représentantes des médias sont priés de noter que Louis Têtu, chef de direction de Coveo, sera présent à Datavore à titre de président d'honneur, le mercredi 20 mars.

La conférence de M. Têtu aura lieu à 12h25 et elle portera sur l'utilisation des analytiques et du big data avec l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine, afin de projeter les données dans le futur, prédire et personnaliser les affaires.

À propos de Coveo

Coveo personnalise chaque expérience digitale de vos clients, partenaires, concessionnaires et employés. Coveo combine la recherche unifiée, l'analytique des données et l'apprentissage machine afin de recommander l'information pertinente à chaque interaction au sein de votre entreprise. Coveo s'allie aux joueurs technologiques mondiaux les plus importants et cumule plus de 1,500 activations au sein d'organisations de moyenne et grande envergure, à travers de multiples industries.

AIDE MÉMOIRE



DATE : 20 mars 2019



HEURE : 8h à 14h



LIEU : Centre des Congrès de Montréal

1000 Boulevard René-Lévesque, 5e étage

Montréal

