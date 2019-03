Unifor va mobiliser ses membres pour soutenir une vision positive de l'Alberta





EDMONTON, le 19 mars 2019 /CNW/ - Les militants et militantes de la base d'Unifor entreprendront une campagne visant à mobiliser les membres du syndicat pour qu'ils aillent voter le jour des élections et qu'ils participent aux campagnes locales reflétant leurs valeurs.

« Cette élection représente un choix clair pour les Albertains. Rachel Notley dirige la transition de l'Alberta vers une économie diversifiée, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. Elle renforce les hôpitaux et les écoles. En somme, elle a une vision pour bâtir la province. »

Des douzaines de membres d'Unifor se sont réunis plus tôt ce printemps pour perfectionner leurs compétences en matière de campagne électorale et examiner un plan de sensibilisation de membre à membre. De Suncor dans les sables bitumineux jusqu'au conseil scolaire catholique d'Edmonton, Unifor compte des membres diversifiés en Alberta.

« Avec l'effondrement des prix mondiaux du pétrole, l'Alberta a besoin d'un chef de file doté d'un plan et Rachel Notley a prouvé qu'elle comprend l'évolution du secteur de l'énergie et le besoin de diversification », a déclaré Joie Warnock, directrice de la région de l'Ouest.

Joie Warnock et Jerry Dias se disent préoccupés par ce qu'ils ont entendu du chef du Parti conservateur uni, Jason Kenney, au cours de la dernière année.

« Il est devenu évident que les Albertains ne peuvent pas faire confiance à Jason Kenney pour bâtir l'avenir de la province, a déclaré M. Dias. Qu'il s'agisse de faire reculer les droits des travailleurs ou d'inverser le progrès dans une économie en transition, Jason Kenney n'a rien à offrir. »

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Communiqué envoyé le 19 mars 2019 à 14:27 et diffusé par :