Avis aux médias - La FTQ commente le budget du Québec - Le président de la FTQ au huis clos du budget du ministre des Finances, Eric Girard





MONTRÉAL, le 19 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le président de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Daniel Boyer, commentera le budget du ministre des Finances, Éric Girard, et répondra aux questions des journalistes dans le cadre du huis clos des médias le 21 mars 2019. Daniel Boyer sera également disponible pour répondre aux questions des médias après la levée du huis clos.

AIDE-MÉMOIRE



Quoi : Budget du gouvernement du Québec, huis clos des médias



Date : Jeudi 21 mars 2019



Où : Centre des congrès de Québec

1000, boul. René-Lévesque Est, salle 200 C Qui : Le président de la FTQ, Daniel Boyer

Pendant le huis clos, veuillez adresser votre demande d'entrevue à Catherine Veillette au 514 383-8049.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

SOURCE FTQ

