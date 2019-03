Concentric Ag offre le diagnostic des sols en temps réel





Concentric distribuera le système exclusif NutriScantm qui s'appuie sur la technologie des capteurs d'AgroCares pour les programmes de gestion des nutriments normalisés.

SAN FRANCISCO, 19 mars 2019 /CNW/ -- Concentric Ag, une entreprise spécialisée dans la mise au point d'intrants biologiques et de nutriments pour les plantes, a conclu une alliance avec AgroCares lui permettant d'offrir un nouveau service de diagnostic des sols en temps réel aux producteurs de cultures à grande échelle et de spécialité.

À compter de l'automne 2019, Concentric offrira son système exclusif d'analyse des sols NutriScantm, mis au point en collaboration avec l'entreprise néerlandaise AgroCares. Ce système permettra aux agriculteurs de l'Ouest canadien de recevoir sur leur téléphone intelligent, dans un délai de moins de 10 minutes, une analyse complète de la teneur en éléments nutritifs de leurs sols ainsi que des recommandations.

Concentric a obtenu les droits de distribution de la technologie d'analyse des sols AgroCares et la commercialisera sous le nom de NutriScan dans l'Ouest du Canada. Dans un deuxième temps, l'entreprise entend développer et commercialiser son produit dans la région des Grandes Plaines aux États-Unis.

« L'analyse des sols fait partie de notre plan d'entreprise à long terme, a indiqué Jarrett Chambers, vice-président exécutif et directeur commercial de Concentric. L'outil de diagnostic en temps réel de NutriScan aidera les clients-producteurs de Concentric à doser les besoins en nutriments afin d'optimiser le potentiel génétique de leurs cultures. »

Pour étalonner les capteurs, Concentric a collaboré avec des agronomes et des détaillants locaux ainsi qu'avec le personnel technique d'AgroCares. L'entreprise a ainsi recueilli et analysé plus de 2 000 échantillons de sols situés dans l'Ouest canadien. NutriScan utilise la technologie des capteurs qu'elle combine avec des algorithmes développés par AgroCares et des outils d'intelligence artificielle, ce qui lui permet de fournir rapidement des rapports personnalisés aux producteurs.

« Les agriculteurs de l'Ouest canadien profiteront de cette nouvelle entente de distribution », a commenté Rob Beens, directeur général et directeur commercial d'AgroCares. Ils seront parmi les premiers en Amérique du Nord à utiliser notre technologie qui les aidera à réduire les risques et à augmenter leurs rendements. »

ATP Nutrition, la division de nutriments pour les plantes de Concentric, dévoilera l'application NutriScan à son centre de recherche, à l'occasion de la foire agricole en plein air Ag in Motion qui se tiendra en Saskatchewan du 16 au 18 juillet prochain. À l'automne 2019, ATP proposera d'abord cette technologie aux détaillants et agronomes avec qui elle a collaboré. Un modèle d'abonnement simple permettra à ses clients d'utiliser l'outil de manière illimitée, plutôt que par échantillonnage.

« Nos clients n'auront plus à attendre les résultats du laboratoire pendant une semaine. Il suffira de quelques minutes pour qu'ils reçoivent sur leur téléphone intelligent des informations exploitables », a précisé M. Chambers. Seulement 20 % des terres arables d'Amérique du Nord sont échantillonnées et seulement la moitié de celles-ci font l'objet d'une analyse complète des sols. Grâce à NutriScan, un plus grand nombre de producteurs auront accès à des systèmes de gestion précis et il sera possible d'échantillonner davantage de terres sans aucun coût d'analyse supplémentaire. Il en résultera la mise en place d'un programme normalisé de gestion des nutriments fondé sur une analyse complète et en temps réel des sols. »

