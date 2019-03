Villes d'avenir Canada : Lancement du Réseau de solutions pour les communautés





La nouvelle plateforme d'Evergreen et de NordOuvert aide les communautés à se démarquer par leurs approches relatives aux villes intelligentes

TORONTO, 19 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Réseau de solutions pour les communautés, un programme de Villes d'avenir Canada, est une nouvelle plateforme visant à permettre aux communautés de tisser des liens et de mettre sur pied un centre d'excellence national sur les villes intelligentes ouvertes. Sous la direction d'Evergreen, l'entité responsable de Villes d'avenir Canada, et de concert avec son partenaire technique NordOuvert et d'autres partenaires partout au Canada, le Réseau apporte, par son service de consultation et ses programmes événementiels, les connaissances, l'expertise, l'expérience et les conseils dont les dirigeants municipaux et locaux ont besoin pour renforcer leurs capacités internes et s'y retrouver dans l'environnement des villes intelligentes. Le programme, financé par le Programme de soutien aux collectivités sur les villes intelligentes d'Infrastructure Canada, est mené en parallèle avec le Défi des villes intelligentes du gouvernement du Canada et vise à en multiplier les répercussions positives et à contribuer à son objectif de créer, partout au pays, des communautés inclusives où il est plus agréable de vivre.

« Le Réseau de solutions pour les communautés s'inscrit dans une vision canadienne d'aménagement urbain qui tire profit des possibilités offertes par les villes intelligentes ouvertes », affirme Martin Canning, directeur général, Villes intelligentes, Evergreen. « Dans ce monde où les technologies sont de plus en plus poussées, cette approche unique à l'égard des villes intelligentes pourrait servir de modèle aux communautés d'autres pays qui souhaitent élaborer des solutions novatrices et créatives. »

« Les villes intelligentes ouvertes, c'est beaucoup plus que des données et des technologies connectées », déclare Jean?Noé Landry, directeur général, NordOuvert. « Le Réseau de solutions pour les communautés est une source précieuse d'information sur les défis et les approches en matière de villes intelligentes ouvertes qui est accessible à tous : chaque communauté peut reprendre et mettre en oeuvre la vision d'une autre communauté de façon à l'adapter pour le bien de sa propre ville et des résidents. »

Le Réseau de solutions pour les communautés soutient toutes les communautés (grosses, moyennes ou petites, autochtones et septentrionales) en les reliant à d'autres communautés au pays ainsi qu'à des partenaires et à des intervenants de multiples secteurs. Par son service de consultation et une série de programmes événementiels, dont les sessions de recherche d'idées, les « journées de collision » (collision days), les tables rondes et le Sommet de Villes d'avenir Canada de 2019, le Réseau partagera les connaissances, les leçons apprises et les pratiques exemplaires pour faire connaître les nouveaux défis (notamment en ce qui concerne la gestion, la protection et la sécurité des données) des villes intelligentes ouvertes, ainsi que les expériences s'y rattachant, au Canada comme à l'étranger.

Ce printemps, le Réseau mettra à la disposition de tous une source d'information sur les défis et les approches en matière de villes intelligentes ouvertes et s'attellera à aider les communautés à entrer en relation avec les bonnes personnes et à trouver les bons partenaires. Un service de consultation centré sur les ressources de « renforcement des capacités de la collectivité » et l'aide personnalisée est actuellement offert aux finalistes du Défi des villes intelligentes. Le Réseau sera offert à un grand nombre de communautés dès le printemps-été 2019. Les programmes événementiels commenceront à la fin du printemps et se tiendront dans diverses régions et communautés du pays, petites, moyennes ou grandes.

Le programme :

À l'automne 2018, le gouvernement du Canada a annoncé qu'Evergreen avait été sélectionnée pour recevoir jusqu'à 4,6 millions de dollars sur deux ans, dans le cadre du Programme de soutien aux collectivités sur les villes intelligentes, pour fournir des connaissances et l'expertise, l'expérience et les conseils dont les communautés ont besoin afin de renforcer leurs capacités internes, et de s'y retrouver dans l'environnement des villes intelligentes. En tant qu'entité responsable du projet, Evergreen travaille avec NordOuvert et d'autres partenaires pour aider les finalistes actuels et les candidats à venir du Défi des villes intelligentes à poursuivre leur réflexion et à préparer des propositions convaincantes.

Ressources :

Pour de plus amples renseignements sur le Réseau de solutions pour les communautés et les autres programmes de Villes d'avenir Canada, visitez le site https://futurecitiescanada.ca/fr/ . Pour vous tenir au courant des dernières actualités, suivez @FutureCitiesCA (en anglais seulement).

Villes d'avenir Canada est une initiative nationale intersectorielle qui a pour mission d'accélérer l'innovation pour transformer les villes dans l'intérêt de tous. Villes d'avenir Canada s'appuie sur l'expertise de ses organismes fondateurs, la Fondation McConnell, le Groupe Banque TD, Evergreen, la Maison de l'innovation sociale et Fondations communautaires du Canada, et elle agit de concert avec un réseau diversifié et croissant de partenaires pour chercher à trouver des solutions aux problèmes qui touchent les villes et les citadins afin de créer des milieux urbains équitables, prospères et propices à la régénération.

Evergreen se consacre à faire prospérer les villes. Depuis 1991, cet organisme à but non lucratif s'efforce de transformer des espaces en milieux remarquables pour aider les communautés à s'épanouir. Pour Evergreen, la mise en relation des gens et des milieux naturels et bâtis permet à la population canadienne d'accomplir de grandes choses et ainsi d'améliorer les villes.

NordOuvert est le principal organisme à but non lucratif du Canada spécialisé dans les données ouvertes, les gouvernements ouverts, la participation communautaire et les technologies civiques. NordOuvert travaille avec les villes les plus innovantes et les plus connectées du pays pour créer des villes ouvertes intelligentes. Grâce à sa recherche interdisciplinaire appliquée, NordOuvert fait profiter les collectivités locales des pratiques internationales tout en mettant en relation ces collectivités ainsi que les gouvernements et leurs partenaires avec les communautés de pratique et les réseaux internationaux.

