Montréal, la ville sportive numéro 1 au Canada





MONTRÉAL, le 19 mars 2019 /CNW Telbec/ - La métropole du Québec s'est classée au premier rang au Canada pour l'accueil des événements sportifs, selon l'index canadien de l'impact sportif global (ISG Canada), développé par l'Alliance canadienne du tourisme sportif en collaboration avec Sportcal, qui produit un rapport annuel sur l'impact des événements sportifs. Cet index a été conçu pour évaluer la performance des villes qui accueillent des manifestations sportives nationales et internationales, ce qui permet ensuite aux villes hôtes d'établir l'impact de leur stratégie en la matière.

« Quelle excellente nouvelle pour Montréal qui remporte la pole position pour une deuxième année consécutive! Le tourisme sportif est un des segments du marché touristique qui connaît la plus forte croissance au Canada et dans le monde. Tourisme Montréal compte poursuivre ses efforts pour bâtir un portefeuille d'événements à la hauteur du potentiel de la ville. Nous sommes convaincus que les grands événements sportifs constituent une excellente vitrine pour Montréal et engendrent des retombées économiques, touristiques et médiatiques importantes pour l'avenir de la métropole. »

Tourisme Montréal oeuvre d'ailleurs en étroite collaboration avec ses partenaires locaux pour attirer les grands événements sportifs dans le cadre de la Stratégie montréalaise en matière d'événements sportifs, notamment avec la Ville de Montréal, Excellence sportive de l'île de Montréal (ESIM), le Parc olympique, le Parc Jean-Drapeau et le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) pour positionner Montréal comme une ville olympique et une métropole sportive de premier plan. À cette occasion, a aussi lancé sa nouvelle signature « Événements sportifs Montréal ». Ce positionnement devient une marque de commerce propre pour promouvoir Montréal à l'étranger sur le marché des affaires hautement concurrentiel.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant plus de 900 entreprises oeuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Cette année, Tourisme Montréal célèbre le 100e anniversaire de sa fondation. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

SOURCE Tourisme Montréal

Communiqué envoyé le 19 mars 2019 à 13:54 et diffusé par :