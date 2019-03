Arrondissement de Montréal-Nord - Faits saillants du conseil d'arrondissement du 18 mars 2019





MONTRÉAL-NORD, le 19 mars 2019 /CNW Telbec/ - Voici un résumé des principales décisions prises par les membres du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord lors de la séance du lundi 18 mars.

Montréal-Nord reconnait l'urgence climatique

Les membres du conseil ont officiellement déposé, lors du conseil de lundi, une Déclaration pour la reconnaissance de l'urgence climatique ajoutant ainsi la voix de Montréal-Nord à celle de plus de 225 municipalités qui ont posé le même geste.

Les élu.e.s de Montréal-Nord reconnaissent de ce fait l'importance des enjeux environnementaux et confirment leur volonté de participer au mouvement de mobilisation en cours.

L'arrondissement participe à « Une heure pour la terre 2019 »



À l'occasion de l'événement mondial de sensibilisation aux changements climatiques « Une heure pour la terre », qui aura lieu le samedi 30 mars prochain de 20 h 30 à 21 h 30, les lumières de la mairie et de l'oeuvre d'art public emblématique de l'arrondissement La vélocité des lieux, située au carrefour des boulevards Henri-Bourassa et Pie-IX, seront éteintes.

Les membres du conseil invitent tous les citoyens de Montréal-Nord à joindre le mouvement et à éteindre eux aussi leurs lumières à cette occasion.

Pouce-Vert va contribuer à l'aménagement de ruelles vertes

Les membres du conseil d'arrondissement ont accordé 50 000 $ à Services horticoles Pouce-Vert pour la réalisation de travaux d'aménagement et d'excavation de ruelles vertes. L'arrondissement prévoit aménager cette année un maximum de 6 ruelles vertes.

Renouvellement du mandat de la Table de quartier de Montréal-Nord dans le Plan d'action collectif de Montréal-Nord - Priorité Jeunesse 2017-2027

Les membres du conseil d'arrondissement ont octroyé une subvention de 60 000 $ à la Table de quartier de Montréal-Nord (TQMN) afin de participer aux frais liés à la coordination du plan Priorité Jeunesse pour 2019.

Ainsi, la TQMN travaillera de concert avec l'arrondissement et contribuera notamment à la mise en oeuvre du plan d'action, au soutien des différents comités de la démarche et aux activités de communication.

Financement de 25 000 $ pour le projet « Pas à pas vers l'intégration » du Centre d'action bénévole de Montréal-Nord

Afin de permettre la poursuite du projet « Pas à pas vers l'intégration » lancé en 2017, les membres du conseil ont octroyé une subvention de 25 000 $ au Centre d'action bénévole de Montréal-Nord.

Rappelons que l'objectif de ce projet est de favoriser une intégration harmonieuse des personnes immigrantes et de créer des rencontres interculturelles afin de répondre aux besoins d'accueil, de socialisation, d'inclusion et d'intégration de cette population.

Confirmation du partenariat entre les parties prenantes du projet de recherche sur le processus d'aménagement du secteur Nord-Est

Pour documenter son côté novateur, l'élaboration du plan d'aménagement du secteur Nord-Est, basée sur une démarche participative, fera l'objet d'un projet de recherche mené par l'Incubateur universitaire de Parole d'excluEs (IUPE).

Les partenaires de cette démarche (l'arrondissement de Montréal-Nord, la Table de quartier de Montréal-Nord, Revitalisation urbaine intégrée, Paroles d'excluEs, la Société d'habitation de l'est de Montréal et Un Itinéraire pour tous) ont signé avec l'IUPE une entente de partenariat qui confirme le rôle des parties prenantes, la propriété intellectuelle et la diffusion des résultats.

L'IUPE est une unité de recherche affiliée au Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) à l'UQAM.

L'arrondissement renouvelle son soutien à six organismes du milieu

Dans le cadre de la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes de Montréal-Nord, l'arrondissement a reconduit son soutien pour les trois prochaines années à six regroupements oeuvrant sur son territoire. Les organismes concernés sont :

La Société cultures et traditions de Montréal-Nord

L'Accorderie de Montréal-Nord

Entre Parents de Montréal-Nord

Le Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord

La Fondation de la visite

La Table de quartier de Montréal-Nord

Des dépenses supplémentaires liées au déneigement

Au cours de cette séance du conseil d'arrondissement, des dépenses supplémentaires liées au déneigement pour la saison hivernale 2018-2019 ont été entérinées :

114 296,65 $ pour l'achat de sels de voirie;

7 717,13 $ pour l'acquisition d'abrasifs;

84 247,94 $ pour la disposition des résidus de balais de rues et l'utilisation des dépôts à neige.

Autorisation de construction de deux bâtiments locatifs

Les membres du conseil d'arrondissement ont autorisé hier la démolition de deux résidences jumelées et la construction d'un multiplex de 6 étages au 3900 boulevard Henri-Bourassa, à l'intersection de l'avenue de London. Ils ont aussi autorisé la construction d'un bâtiment familial de 16 logements au 3685 Fleury, à l'intersection de l'avenue de Bruxelles, à deux pas de l'aréna Fleury.

