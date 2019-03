Kohler célèbre les détails du design à la Semaine du design de Milan 2019





Kohler, une marque mondiale axée sur le style de vie, retourne à la Semaine du design de Milan pour héberger une expérience sensorielle captivante dans le mythique Palazzo Del Senato (via Senato, 10, 20121 Milan, Italie). L'exposition immersive de grande envergure met en exergue l'approche audacieuse de Kohler envers le design, et les produits les plus spectaculaires de la marque en combinant astucieusement l'eau, la technologie, la texture et la couleur. L'installation sera ouverte chaque jour de 10 h à 19 h entre le 9 et le 13 avril.

« La Semaine du design de Milan incarne la célébration par excellence de la créativité et de l'innovation, par la communauté mondiale du design », a déclaré Jim Lewis, vice-président responsable du marketing mondial de Kohler Cuisine et Bain. « Le dynamisme et l'esprit de l'événement en font l'endroit idéal pour explorer de nouvelles idées et célébrer nos toutes dernières expressions en matière de design, avec une audience édifiante de créateurs du monde entier. »

La nature joue un rôle central dans l'inclusion d'un « jardin numérique » à l'entrée de l'exposition, ainsi qu'un jardin sans fin qui juxtapose de façon fantaisiste la collection Maison intelligente de Kohler. L'espace de Kohler comporte également un bar et un coin salon permettant aux invités de se détendre et de recharger les batteries.

Par ailleurs, Kohler utilisera le Palazzo comme plateforme de lancement du deuxième thème de design global de la société, Luxe expérientiel, un examen des détails et des strates qui créent des environnements riches et dynamiques.

Les produits présentés à l'exposition de cette année incluent les toutes dernières nouveautés des marques Kohler Co. KOHLER, KALLISTA, ANN SACKS et ROBERN. Les médias intéressés par une visite guidée, ou qui souhaitent être inclus dans des événements médiatiques à l'exposition sont invités à contacter l'équipe des relations publiques Kohler.

Maison intelligente

Les toilettes intelligentes offrent la parfaite combinaison d'un design sophistiqué avec une technologie incomparable, assurant le confort et les soins personnels les plus raffinés. Une personnalisation extensive allant de l'éclairage ambiant et la musique sans fil, au contrôle de la température, crée une expérience réellement personnalisée.

La douche numérique transforme la routine quotidienne de l'utilisateur en permettant une personnalisation dans les moindres détails. Elle invite l'utilisateur à orchestrer des expériences de pulvérisation, de vapeur, de musique et d'éclairage pour créer une évasion personnalisée. Le portefeuille de produits Pièce intelligente, de Kohler permet de créer les salles de bains les plus intelligentes au monde.

Couleur, Matériau, Finition

Avec leur gamme complète de couleurs, les finitions Kohler donnent visuellement le ton pour l'histoire de n'importe quel espace et évoquent une personnalité unique. La finition du robinet Etch, lancée sur la Collection Composants, offre un dégradé somptueux et subtil entre deux finitions, avec un motif graphique précis. Une vaste gamme de couleurs et de graphismes détaillés continuent d'attirer le regard pour un très bel impact décoratif.

Ancré dans la culture japonaise, Kensho raconte l'histoire de la broderie décorative sashiko en utilisant des motifs gravés dans la pierre. Il utilise également la technique de gravure italienne appelée acqueforti, mariant les métaux et les marbres pour créer un niveau d'ornementation distinctif. La forme est sublime, la pierre véritable ajoute texture et variation, et les techniques décoratives sont extraordinaires.

Avec des coupes précises et des surfaces ultra plates, la Collection Parallèle de robinets et d'accessoires confère une sophistication à la salle de bain moderne grâce à une expression contrôlée. La dichotomie des formes rondes et carrées est unifiée par des angles caractéristiques produisant des reflets superbes et un alignement précis. De plus petits détails confèrent un caractère original et élèvent la collection à un niveau supérieur de sophistication.

En partenariat avec sa société mère, Kohler Co., ANN SACKS lance The Crackle Collection par Kohler WasteLAB, une série innovante de carreaux qui exploite en guise de matériau les fragments de poterie non cuite de Kohler, transformant ces déchets en un corps de carreau réactif. Confectionnée dans le WasteLAB situé dans l'usine d'émail de Kohler, dans le Wisconsin, la collection personnalisée figurait parmi les initiatives issues du programme Innovation for Good (L'innovation au service du bien) de Kohler. Milan sert de lancement mondial pour cette collection et marque les débuts pour la marque d'un tout nouveau colorway.

À propos de Kohler Co.

Fondée en 1873 et basée à Kohler, dans le Wisconsin, Kohler Co. est l'une des sociétés non cotées les plus anciennes et les plus importantes d'Amérique, avec près de 37 000 collaborateurs. Kohler, qui compte plus de 50 sites de fabrication dans le monde, est un leader international en matière de design, d'innovation et de fabrication de produits pour la cuisine et la salle de bain ; de moteurs et de systèmes de puissance ; d'armoires et de carreaux de luxe ; et le propriétaire/opérateur de deux des destinations de golf-villégiature et hôtelières cinq étoiles les plus prestigieuses au monde, à Kohler, dans le Wisconsin, et à St. Andrews, en Ecosse. Le terrain de golf de Whistling Straits, de Kohler accueillera la 2020 Ryder Cup. Pour en savoir plus, rendez-vous sur kohlercompany.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 19 mars 2019 à 13:30 et diffusé par :