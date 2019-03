GA-ASI organise des événements de sensibilisation commerciale destinés aux entreprises belges





General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), un grand fabricant d'aéronefs télépilotés (ATP), de radars de reconnaissance tactique et de systèmes de surveillance électro-optique, a annoncé aujourd'hui qu'il organisera deux événements en Belgique afin d'identifier les entreprises intéressées à soutenir le développement du MQ-9B SkyGuardian. Cet effort de sensibilisation fait suite à la sélection du SkyGuardian de GA-ASI par le gouvernement belge pour répondre aux exigences de la Défense belge en matière d'ATP.

Le but de ces événements intitulés « Blue Magic Belgium » est d'accroître le nombre d'entreprises technologiques belges capables d'assurer la recherche et le développement (R&D) et l'innovation en soutien de GA-ASI.

Les réunions se dérouleront sur deux sites :

à Liège le mercredi 15 mai 2019

à Saint-Trond le jeudi 16 mai 2019

GA-ASI cherche à établir des partenariats et potentiellement à investir dans les entreprises belges actives dans les technologies de l'aéronautique et de la défense, et capables de fournir un soutien dans les domaines suivants :

les développements dans la fabrication innovante d'avant-garde liés aux systèmes d'aéronefs sans pilote de moyenne altitude et longue endurance (Medium Altitude, Long-endurance, MALE)

le traitement des données des capteurs, l'automatisation, les développements technologiques de l'utilisation et de la distribution

les technologies d'intégration à l'espace aérien et les développements apparentés aux systèmes d'aéronefs sans pilote MALE

Les entreprises souhaitant rencontrer les représentants de GA-ASI pendant l'événement doivent consulter le site http://theomxevents.com/BlueMagicBelgium pour obtenir des détails complémentaires et s'inscrire à l'événement.

« L'engagement de GA-ASI à fournir la meilleure technologie disponible en matière d'ATP à la Défense belge implique l'identification et l'établissement de relations avec les entreprises capables de participer à cet effort dans toute la Belgique » a déclaré David R. Alexander, président de GA-ASI.

En janvier, GA-ASI a annoncé ses collaborations industrielles avec plusieurs entreprises basées en Belgique, telles que SABCA, Thales Belgium, Esterline, DronePort et Newtec.

À propos de GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), une société affiliée de General Atomics, est le principal concepteur et fabricant de systèmes fiables et éprouvés pour aéronefs télépilotés (ATP), radars, systèmes électro-optiques et autres systèmes connexes liés à la mission, notamment la série des ATP Predator® et le radar multimode Lynx®. Avec plus de cinq millions d'heures de vol, GA-ASI fournit aux aéronefs à longue endurance et aptes à la mission, les systèmes de liaison de données et de capteurs intégrés nécessaires pour assurer un vol constant permettant une connaissance situationnelle et des interventions rapides. La société produit également toute une gamme de stations de contrôle au sol, et commandes de capteurs/logiciels d'analyse d'image ; elle fournit en outre des services de formation et de soutien aux pilotes, et développe des antennes méta-matérielles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ga-asi.com.

Reaper, Predator et Lynx sont des marques déposées de General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

