La grande spécialiste des fleuves et rivières, Dr Jackie King, remporte le Prix de l'eau de Stockholm 2019

STOCKHOLM, 19 mars 2019 /PRNewswire/ -- Dr Jackie King est la grande lauréate du prix de l'eau de Stockholm 2019 pour ses contributions révolutionnaires dans le domaine de la gestion globale des fleuves et rivières. Elle a fait avancer la connaissance scientifique sur les cours d'eau, en fournissant aux décideurs des outils pour évaluer les coûts réels et les avantages du développement des réseaux fluviaux.

Dr King a dirigé le développement des outils en tant que chercheuse à l'université du Cap, en Afrique du Sud, puis en tant que professeure honorifique à l'université du Cap-Occidental. Avec des collègues, elle a créé des méthodes pour démontrer les implications écologiques et sociales des barrages et des drainages sur les fleuves et rivières.

Dr King a accueilli son prix en déclarant : « Je trouve cette récompense humble, stimulante et gratifiante. Je n'ai jamais cherché à occuper des postes à haute visibilité, mais j'ai été très heureuse de travailler en tant que scientifique, libre de dire ce que je considérais nécessaire. »

L'engagement du Dr King à faire prendre conscience de la valeur des fleuves et rivières et de leur importance pour des millions de personnes, lui a valu la haute estime des universitaires et des gestionnaires de l'eau partout dans le monde. Dans sa citation, le Comité de nomination note que « Dr Jacqueline King a, de par sa rigueur scientifique, son dévouement désintéressé et son plaidoyer efficace, transformé la manière dont nous pensons, parlons et travaillons avec de l'eau en tant que flux de vie et pour la vie. »

Les travaux du Dr King sur l'eau ont influencé la loi nationale sur l'eau sud-africaine de 1998 (South Africa's National Water Act) et orientent de plus en plus les gouvernements et des institutions à travers le globe. « Les gouvernements qui développent leurs ressources en eau comprennent les avantages potentiels mais pas nécessairement les coûts en termes de dégradation des fleuves et rivières. Nous pouvons désormais montrer ces coûts écologiques et sociaux à un niveau de précision semblable aux avantages soulignés par les planificateurs. Il s'agit d'informations d'un genre nouveau pour aider les gouvernements à mieux comprendre les compromis impliqués dans le développement afin de mieux peser le pour et le contre de telles initiatives pour l'avenir », a-t-elle expliqué.

Torgny Holmgren, Directeur exécutif de SIWI, a ajouté : « Dr King a aidé les décideurs à comprendre que les écosystèmes sains des fleuves et rivières ne sont pas un luxe, mais la base pour un développement durable. »

Le prix est attribué par SIWI en coopération avec l'Académie royale des sciences de Suède, qui est responsable d'évaluer les nominations. Le Prix sera présenté par Sa Majesté le Roi Charles XVI Gustave de Suède, mécène du prix de l'eau de Stockholm, lors d'une cérémonie royale de remise du prix le 28 août, à l'occasion de la Semaine mondiale de l'eau à Stockholm.

