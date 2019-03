Appel de candidatures : Prix Inspiration Nature 2019 du Musée canadien de la nature





OTTAWA, 19 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des Canadiens provenant de toutes les régions du pays découvrent mille et une façons d'intéresser les gens à la nature et de les inciter à créer des ponts entre eux et le monde naturel. Depuis 2014, le Musée canadien de la nature récompense les initiatives innovantes de personnes, d'entreprises et d'organisations par l'entremise de ses prix Inspiration Nature. On accepte dès maintenant les candidatures pour les prix 2019.



Les années précédentes, nous avons eu comme candidats des jeunes et des adultes qui incitent à agir à coup d'interventions de proximité; des groupes qui font vivre à des enfants et des adultes des expériences inspirantes en lien avec la nature et l'environnement; des leaders mobilisateurs qui trouvent des façons originales d'attirer l'attention sur la nature; et des entreprises qui proposent des pratiques écologiques et qui appuient des actions de proximité.

Les instructions et les formulaires de candidature sont accessibles à nature.ca/prix. La date limite de soumission est le 13 mai 2019. Un jury choisira les gagnants à partir d'une liste restreinte pour chacune des six catégories. Les propositions doivent mettre l'accent sur les projets qui témoignent d'un sens de l'initiative et d'un esprit novateur plutôt que de se résumer à un aperçu du mandat de l'organisation ou à une liste des réalisations d'une personne. Les prix s'accompagnent d'une somme de 5?000 $ que les lauréats sont appelés à « donner au suivant » en la remettant à une cause ou un organisme qui en fera bon usage.

« Nous sommes toujours inspirés par ces nombreux projets centrés sur la nature du Canada qui suscitent l'intérêt des gens, créent de nouvelles connaissances et sensibilisent la population aux démarches durables garantes de l'avenir, déclare Meg Beckel, présidente-directrice générale du Musée canadien de la nature et présidente du jury des prix Inspiration Nature. Avec les prix de cette année, nous entendons rendre hommage aux personnes et organisations qui prêchent par l'exemple. »

Les six catégories admissibles aux prix Inspiration Nature sont les suivantes : Jeunes (âgés de 17 ans et moins), Adultes (âgés de 18 ans et plus), Organisations à but non lucratif (petites-moyennes, grandes) et Entreprises (petites-moyennes, grandes). Un lauréat pour le Prix hommage serait choisi par le jury.

La soumission de la candidature peut se faire par la personne ou l'organisation concernée ou encore par un tiers. Elle doit être étayée par des documents d'appui et de courts textes mettant en évidence le leadership du candidat, ses pratiques innovantes et ses actions ayant favorisé une interaction positive avec le monde naturel. Chacun des prix s'accompagne d'une bourse de 5000 $ que le lauréat pourra attribuer au programme de son choix. Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à prix@mus-nature.ca.

Un gala visant à célébrer les finalistes et à dévoiler les lauréats se tiendra le 13 novembre 2019 au bâtiment patrimonial du Musée canadien de la nature, au centre-ville d'Ottawa. Les prix sont commandités par les partenaires médiatiques The Walrus et le Globe and Mail.

Voici les lauréats 2018 :

L'adolescente Isabella O'Brien de Dundas, Ontario, pour sa défense de l'environnement et ses projets jeunesse portant sur l'acidification des océans;

La scientifique et activiste communautaire Max Liboiron, Ph. D., pour ses recherches, son engagement communautaire et le développement de nouvelles méthodes pour réduire les plastiques dans les océans;

Le biologiste des espèces sauvages Dave Mossop, Ph. D., de Whitehorse, pour 40 années de leadership en matière de découverte et de conservation des espèces;

L'organisme sans but lucratif FLAP Canada pour ses programmes visant la réduction des collisions entre les oiseaux et les bâtiments;

La Société pour la nature et les parcs du Canada pour ses efforts de promotion en matière de conservation de la nature et de protection des terres publiques;

La maison d'édition Inhabit Media, établie à Iqaluit, pour ses publications sur le territoire, la faune et les peuples du Nord canadien;

La Banque du plastique, de Vancouver, pour son travail visant à réduire les résidus de plastique dans l'océan tout en faisant la promotion de communautés durables;

Le CN, pour l'accent qu'elle met sur la plantation d'arbres et le verdissement des communautés à travers le Canada.

On peut visionner des vidéos sur chacun des lauréats à nature.ca.

À propos du Musée canadien de la nature

Sauver le monde avec des preuves, des connaissances et de l'inspiration! Le Musée canadien de la nature est le musée de sciences et d'histoire naturelles du Canada. Il a le mandat de fournir des perspectives fondées sur des faits, de procurer des expériences inspirantes et de favoriser un engagement significatif avec la nature au passé, présent et futur. Il y parvient grâce à sa recherche scientifique, sa collection de 14,6 millions de spécimens, ses programmes éducatifs, ses expositions permanentes et itinérantes et son site Web dynamique nature.ca.

Renseignements pour les médias

Dan Smythe

Agent principal des relations avec les médias

Musée canadien de la nature

613-566-4781; 613-698-9253 (cell.)

dsmythe@mus-nature.ca

John Swettenham

Directeur, Marketing et relations avec les médias

Musée canadien de la nature

613-566-4249; 613-868-8277

jswettenham@mus-nature.ca

