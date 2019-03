Nouveau Centre d'exploration du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles : Un investissement de 10,5 M$





LAVAL, QC, le 19 mars 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, le député de Sainte?Rose et adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise, M. Christopher Skeete, le président de la Commission de l'aménagement de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et membre du conseil de la Ville de Montréal, M. Jérôme Normand, au nom de la présidente de la CMM et mairesse de la Ville de Montréal, Mme Valérie Plante, ainsi que le maire de la Ville de Laval, M. Marc Demers, ont inauguré le nouveau Centre d'exploration du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, à la berge du Garrot, dans le quartier Sainte-Rose, à Laval. Les travaux d'envergure ont été rendus possibles grâce à une contribution financière de plus de 5 M$ répartie en parts égales entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et la CMM. La Ville de Laval a contribué au financement, pour un investissement total de plus de 10,5 M$.

L'édifice abritant le nouveau Centre d'exploration du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles se distingue par son architecture et l'obtention d'une certification LEED est visée. Les visiteurs apprécieront ses composantes uniques :

un hall d'accueil grandiose;

une exposition permanente, intitulée Incroyable mais vrai!, sur l'histoire et l'écosystème de la rivière;

sur l'histoire et l'écosystème de la rivière; une zone de location d'embarcations;

un laboratoire d'écologie;

des salles polyvalentes déjà disponibles pour la tenue d'activités de groupe, sociales ou corporatives;

un café.

Curiosités et découvertes seront au rendez-vous dès la mi-mai, alors que le grand public pourra visiter le Centre et le nouvel espace muséal.

Avec ces installations, la Ville de Laval met en valeur le joyau naturel qu'est le Parc de la Rivière?des?Mille?Îles, en plus de le rendre davantage accessible aux citoyens de la région et aux visiteurs. Ce site naturel, d'une biodiversité exceptionnelle, comprend 42 km de berges, de marais, d'îles et d'eau courante de la rivière. Il reçoit annuellement 150 000 visiteurs.

« Ce nouveau centre récréotouristique et éducatif moderne sera un lieu de rassemblement pour les familles lavalloises, les résidents de la région et les touristes. Le gouvernement du Québec est heureux d'avoir soutenu cette réalisation phare de la Trame verte et bleue du Grand Montréal qui permet, une fois de plus, de mettre en valeur le territoire métropolitain et d'améliorer la qualité de vie des citoyens », a indiqué la ministre Chantal Rouleau.

« Nous pouvons nous réjouir de la concrétisation de ce projet. Avec sa double vocation d'accueil et d'éducation, ce nouveau pavillon est un attrait de plus pour la région. En favorisant l'accès privilégié à un site unique qui abrite une faune et une flore exceptionnelles, cet investissement permet aux citoyens de Laval et aux visiteurs de profiter des beautés de la nature à proximité », a fait savoir le député Christopher Skeete.

« L'aménagement du secteur d'accueil du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles à Laval est un projet métropolitain majeur et rassembleur dont on peut tous être fiers. En plus de restaurer les installations existantes, ce projet a pour vocation de faciliter aux citoyens du Grand Montréal l'accès à la rivière, site naturel offrant une expérience nature et plein air hors du commun », a pour sa part déclaré le représentant de la CMM, Jérôme Normand.

« Le nouveau pavillon d'accueil du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles s'inscrit parfaitement dans notre vision stratégique, qui s'intitule Urbaine de nature. Il permet aux Lavallois de profiter pleinement de la rivière, des berges et des nombreuses îles qu'on y trouve. Je remercie, d'ailleurs, le gouvernement du Québec et la CMM d'avoir soutenu cette initiative qui rehausse l'attractivité touristique et économique de Laval, tout en rapprochant le citoyen de la magnifique nature qui l'entoure », a souligné le maire de la Ville de Laval, Marc Demers.

« Ce grand parc à caractère régional offre un environnement d'une qualité exceptionnelle aux citoyens des 82 municipalités de la CMM, et plus! Le nouveau pavillon d'accueil se veut le premier jalon d'un plan de développement qui vise à élargir l'offre de services sur les rives nord et sud. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur le soutien et la solidarité de tous les acteurs qui ont permis la réalisation d'une telle initiative à la fois fédératrice et novatrice », a mentionné Jean Lapointe, président d'Éco-Nature, organisme gestionnaire du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles.

À propos de la Trame verte et bleue du Grand Montréal

Axée sur la protection de l'environnement, la mise en place de la Trame verte et bleue permettra aux citoyens et aux visiteurs de profiter de milieux naturels protégés de plus en plus accessibles et nombreux à l'échelle du grand Montréal, créant ainsi un vaste réseau d'espaces verts et bleus. Favorisant le transport actif, la Trame intègre les principales composantes naturelles et patrimoniales de la région, ce qui renforce l'attractivité du grand Montréal. À terme, cette trame contribue enfin à atteindre l'objectif de protection de 17 % de la superficie totale du territoire de la Communauté. Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web de la Communauté métropolitaine de Montréal : www.cmm.qc.ca.

SOURCE Ville de Laval

Communiqué envoyé le 19 mars 2019 à 11:46 et diffusé par :