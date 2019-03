Vivid Sydney 2019 aborde une nouvelle décennie d'innovation et de créativité





Argyle Cut dans le quartier The Rocks revient avec Pixar Animation Studios

Campbells Cove et Hickson Road Reserve se fondent dans un chemin de lumière

Spike Lee et Esther Perel changent la donne à la une de Vivid Ideas, avec en plus The Cure, Rufus Du Sol , FKA Twigs et le rock d'Underworld à Vivid Music

et Esther Perel changent la donne à la une de Vivid Ideas, avec en plus The Cure, , FKA Twigs et le rock d'Underworld à Vivid Music Le contenu vidéo et les photos annonçant le programme 2019 sont disponibles sur : www.vividsydney.com/media-centre

SYDNEY, 19 mars 2019 /PRNewswire/ -- Vivid Sydney, plus grand festival son et lumière et idées de l'hémisphère sud enflammera la cité portuaire cet hiver du vendredi 24 mai au samedi 15 juin 2019 au moment où il franchira une nouvelle décennie d'innovation et de créativité avec un programme de manifestations inspiré et constellé d'étoiles.

Sandra Chipchase, PDG de Destination NSW et productrice exécutive de Vivid Sydney, a commenté : « Ce festival, le plus aimé et le plus récompensé d'Australie, entrant à présent dans sa onzième année, rassemblera des artistes de la lumière, des créateurs de musique et des esprits brillants pour présenter Sydney comme le pôle des industries créatives de l'Asie-Pacifique.

« Le programme de Vivid Sydney de cette année est audacieux, enthousiasmant et diversifié ; il offre quelque chose à chacun et j'encourage tous ceux qui veulent découvrir cet événement d'exception à commencer d'ores et déjà à planifier leur voyage. »

Propriétaire, gérante et productrice de Vivid Sydney, Destination NSW est l'agence de tourisme et des grandes manifestations du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud (NSW). En 2018, cet événement a attiré 2,25 millions de spectateurs qui ont apporté par leurs dépenses 172,9 millions de dollars dans l'économie de la Nouvelle-Galles du Sud.

« Je suis fière de dire que nos activités de marketing ont vu un record de 185 887 lots de voyage vendus aux visiteurs nationaux et internationaux pour Vivid 2018, soit un accroissement de 37 pour cent par rapport à l'année précédente. Vivid Sydney est un événement à ne pas manquer pour les voyageurs, et il incite les gens à visiter Sydney et au-delà, » a ajouté Mme Chipchase.

« Peu importent votre âge ou vos centres d'intérêt, que ce soit votre premier voyage à Sydney ou que vous soyez résident : Vivid Sydney représente une attraction universelle. Le programme de Vivid Sydney 2019 propose des installations, manifestations et expériences intégrantes et accessibles, dont vous pouvez profiter pendant une soirée, ou pendant 23 nuits. »

Mme Chipchase a également fait part du lancement de la Vivid School destinée aux élèves d'écoles secondaires des années 9 à 12, afin d'aider ces élèves à en apprendre plus sur les processus de créativité associés à l'imagination, à la conception et à la livraison d'oeuvres à base de lumière pour cet événement mondial d'importance énorme.

« Cette initiative permettra aux étudiants et à leurs enseignants de rencontrer les professionnels à l'origine des célèbres projections sur les bâtiments et des installations des chemins de lumière pour Vivid Sydney. Ils pourront écouter des artistes, des créateurs et des techniciens parler de leurs parcours professionnels, et apprendre comment ils ont mis en valeur des opportunités d'édifications de compétences pour des projets et emplois futurs, » a conclu Mme Chipchase.

VIVID LIGHT

Le Light Walk, chemin lumineux s'étirant cette année sur plus de trois kilomètres, verra plus de 50 oeuvres rayonnantes organisées dans la plus grande galerie de plein air de ce genre dans l'hémisphère sud.

Démarrant un partenariat unique, Pixar Animation Studios aux multiples récompenses illuminera l'Argyle Cut inscrit au patrimoine de Sydney dans le quartier The Rocks. Une projection créative de lumière ravira les visiteurs de tous âges en les transportant dans une féérie visuelle d'oeuvres en coulisses retraçant l'évolution d'une animation emblématique. Le retour de l'Argyle Cut dans le programme Vivid Light représentera un formidable atout pour les spectateurs du festival, avec en vedette les caractères attachants des films Pixar, notamment le duo adoré Woody et Buzz l'Éclair.

Attendue avec impatience, Lighting of the Sails, l''illumination des voiles' sera cette année confiée au cinéaste sino-américain Andrew Thomas Huang basé à Los Angeles et qui présentera un ballet fleuri austral, l'Austral Flora Ballet. Des plantes et fleurs exquises originaires d'Australie incorporent en un hommage fascinant les mouvements d'un danseur faisant écho aux arcs sensuels de la silhouette du Sydney Opera House.

Les visiteurs pourront une fois de plus tisser leur chemin à travers le Royal Botanic Garden de Sydney pour y rencontrer de près des oeuvres illuminées reflétant et réfléchissant à la fois la lumière et la nature. Brillant, jaillissant, flottant au-dessus du sol, Firefly Field est une installation à couper le souffle de 500 points lumineux volants simulant un ballet aérien de minuscules lucioles nocturnes.

Les spectateurs sont encouragés avec KA3323 à contempler au-delà du ciel de la nuit pour méditer sur les secrets cachés derrière les étoiles. Il s'agit là d'une antenne parabolique futuriste aux allures rétro, envahie d'une matière végétale extraterrestre ayant atterri de façon mystérieuse dans le Jardin botanique. Quand le visiteur s'aventure à I Hear You (But Do You Hear Me?), un éventail lumineux créé par des poteaux de diodes électroluminescentes engendre un espace entre deux personnes dont les voix entament une conversation de lumière et de son, mettant en cause l'inégalité à l'ère digitale : 'Je t'entends (mais peux-tu m'entendre ?').

Au long du Quay, l'imposante façade art-déco du Musée d'Art contemporain d'Australie sera métamorphosée par l'artiste australo-colombienne couronnée de récompenses Claudia Nicholson. Avec le Spinifex Group, vétérans de la lumière, elle réinventera la vitalité de ses oeuvres d'art dans Let Me Down, cycle animé de création, de destruction et de régénération soulignées par la sonorité cool et contemporaine de Lonelyspeck.

Juste à côté, s'ajoutant à une expérience incroyable à la Foundation Hall, Samsung Electronics Australia créera une aventure unique dans la vie avec First Fleet Park faisant appel à certaines des fonctionnalités les plus exaltantes du Galaxy S10 pour vous faire visualiser Vivid Sydney sous un angle nouveau.

Dans le quartier The Rocks, il est recommandé de 'garder l'oeil sur ses frites' : Watch your chips! examine le comportement collectif des oiseaux et parodie la façon dont les mouettes peuvent à l'occasion harceler les humains pour des bouts de nourriture. Non loin, Nostalgia Above connecte romance de la nature et technologie climatique pilotée par les données pour produire un baromètre virtuel prévoyant pluies et orages, cieux clairs ou sombres.

Campbells Cove est de retour avec Ballerina, éternel solo chorégraphique qui miroite en bordure du port comme dans un rêve, tandis que Let it Snow fait croire à d'énormes flocons de neige se posant sur Hickson Road Reserve pour offrir une vue splendide depuis l'eau.

Dans une célébration de l'Année internationale des langues autochtones, le pylône sud du Sydney Harbour Bridge est prêt à prendre vie avec Eora : Broken Spear, 'Eora : la lance brisée', organisée par Rhoda Roberts AO et une projection conçue par The Electric Canvas. Cette oeuvre puissante nous rappelle de réfléchir, d'invoquer le pays, de lire le pays et d'écouter le pays.

La façade de la Customs House est une fois encore transformée pour devenir une merveille aquatique dans Under the Harbour par Spinifex Group, ce qui ravira les enfants tout comme les adultes. Le monde de l'eau avec des créatures marines en néon, des terres botaniques imaginaires et des bizarreries inclassables procurera une escapade ludique et charmante dans une fantaisie extraordinaire en dessous de la surface, qui certainement inspirera le public et approfondira l'appréciation du havre aquatique que représente Sydney.

ÉTENDUES DE VIVID SYDNEY

Les lieux populaires comme le zoo de Taronga Zoo, le Darling Harbour, Chatswood, Barangaroo et le Luna Park vont eux aussi s'éclairer en 2019.

Sur la rive nord, un favori du festival comme Lights for the Wild du zoo de Taronga ajoutera à sa trace illuminée des lanternes interactives représentant des espèces menacées. Rejoignant l'éléphant d'Asie couvert d'étoiles, une famille de gorilles à dos d'argent, la tortue marine iridescente et le dragon de mer commun, les jeunes tigres de Sumatra symbolisent la naissance de trois nouveaux petits et soulignent l'engagement du zoo envers la conservation.

Dans sa seconde année, le toujours souriant Luna Park de Sydney éblouit encore quand il fait noir. Ceux qui recherchent de l'adrénaline cette année s'envoleront dans Volaré, nouveau thriller familial parsemé de milliers de lampes DEL qui complètent de façon parfaite l'emblématique Ferris Wheel entrelacée de lumière.

Vivid Sydney à Chatswood, lieu favori des familles, se prépare à irradier paix et harmonie. Le Concourse resplendira avec Co-existence, projection réalisée à grande échelle par le collectif artistique hongrois Limelight et les enthousiastes de la musique pourront découvrir les spectacles de Vince Jones et Lisa Fischer, et aussi des représentations du Willoughby Symphony Orchestra. Vivid Ideas intervient avec un festival / conférence spécialement pour les joueuses, s'accompagnant de sessions gratuites sur les produits pour beauté propre, la technologie du fitness et le bien-être.

Barangaroo offrira une fête pour les sens avec une Exchange Place à même de devenir un exceptionnel Winter Camp chaque nuit par l'esprit rayonnant haut de six mètres de 'la femme illustre' Marri Dyin (Great Woman) qui visite du jeudi au dimanche. Les spectateurs sont conviés à la rejoindre pour chasser et cueillir en parcourant des landes illuminées et en savourant des mets inspirés par la lumière à tous les points de prix dans plus de 40 restaurants, bars et cafés.

Au Darling Harbour, Robot SPACELand imagine un avenir pas tellement lointain où une nouvelle civilisation émerge de nos débris post-industriels. C'est là où vous allez rencontrer des super-robots électro-automobiles défiant l'imagination, et qui ont été envoyés pour semer les graines de lendemains plus brillants, plus écologiques.

Tumbalong Lights, aire de jeu intégrée à Vivid Sydney, revient avec le soutien de Cushman & Wakefield, partenaire d'accès et d'inclusion. S'inspirant de nouvelles frontières, playSPACE réunira des installations de super-dimensions qui proposeront aux audacieux l'occasion de marcher Under the Milky Sky ('sous la Voie lactée'), de jouer avec des Spaceballs ('balles de l'espace') et de partager différentes perspectives avec See What I See ('voyez ce que je vois'). Des sessions moins sensorielles seront également mises en place.

VIVID IDEAS

Vivid Ideas apporte à Sydney 23 jours et 23 nuits de discussions, d'ateliers de nature très concrète et de forums modelant l'industrie en explorant la signification de l'amour, de la solitude et de l'appartenance dans nos existences au rythme toujours plus rapide, toujours plus connecté.

Les Game Changers de cette année, pour 'changer la donne', mettront au défi les suppositions sur la race et les relations. Pionnier de Hollywood Spike Lee dévoile ses idées politiques personnelles, son art de la création d'histoires et des conseils pour faire des films qui veulent dire quelque chose. En parallèle, la psychothérapeute et créatrice emblématique du podcast extrêmement populaire Where Should We Begin? ('par où devons-nous commencer ?'), Esther Perel explore l'amour moderne à l'ère du numérique et envisage la façon dont les relations sont affectées par la technologie.

La série The New Horizons s'accorde sur des signaux venus du futur. Les points forts rassemblent Bryony Cole chercheuse et créatrice du podcast Future of Sex, laquelle trace les limites de la technosexualité, Marc Fennell qui explore la solitude, comment et pourquoi de nombreuses personnes au Japon se sentent surmenées et hyposexuées, et Eileen Ormsby qui fait briller une lumière glaçante sur le bas-ventre de la toile. Des scientifiques et des chercheurs de l'Université technologique de Sydney (UTS), de l'ABC (Australian Broadcasting Corporation) et de l'Organisation fédérale pour la recherche scientifique et industrielle (CSIRO) éclaireront eux aussi ce qui nous attend avec l'intelligence artificielle et l'éthique, l'exploration de l'espace et bien d'autres sujets.

Dans The Mark Colvin Conversation : Net Worth, l'auteur lauréat du prix Pulitzer Sebastian Smee, la psychologue Jocelyn Brewer et l'artiste et auteure Holly Throsby examinent la valeur d'une 'vie intérieure' et s'interrogent sur le prix qu'il nous faudra payer pour notre distraction numérique permanente.

Vivid Art After Hours revient à l'Art Galley of NSW pour des soirées gratuites du mercredi associant activités artistiques, musique en direct et discussions avec des penseurs créatifs se penchant sur les problèmes de l'appartenance. On y retrouvera le comédien et 'mauvais bouddhiste' Meshel Laurie, le rappeur, poète et auteur Omar Musa et l'artiste Abdul Abdullah en discussion sur l'identité culturelle, ainsi que l'équipe à l'origine du fameux show télévisé de l'ABC You Can't Say That ('vous ne pouvez pas dire ça') célébrant la diversité sociale.

Les ateliers Citizens of the World et autres sessions de savoir-faire débloqueront des compétences essentielles permettant de mener une vie plus créative, mieux informée et mieux remplie par les 'citoyens du monde'. Semi Permanent est de retour avec un programme de qualité où interviendront de façon spontanée Michael Gough directeur général-adjoint de la conception chez Uber et d'autres sommités.

Le Vivid Ideas Exchange se tiendra une fois de plus au 6e étage du Musée d'Art contemporain d'Australie, avec 23 journées comprenant des discussions stimulantes et des ateliers où s'affineront les compétences, avec des forums envisageant l'avenir de l'industrie, des conférences allant loin en profondeur, des tables rondes et des présentations où nous rafraîchirons vos perspectives et mettrons vos idées à l'épreuve.

VIVID MUSIC

Vivid Sydney braque le projecteur sur la culture de la musique live de la ville à la fois en y attirant des artistes influents de l'étranger et en focalisant délibérément l'attention sur les talents locaux.

Le programme de cette année promet d'être impressionnant : le groupe électronique dynamique RÜFÜS DU SOL est en tête d'affiche du programme Carriageworks avec la star de la pop FKA Twigs qui repousse les limites du genre, pendant que du côté 'fête du hangar', le warehouse Curve Ball aux bons soins de Fuzzy Events revient avec en vedette Hayden James, Touch Sensitive et Mallrat.

Le City Recital Hall présente la diversité de quatre horizons musicaux avec Paul Kelly, légende de la musique australienne, et un compositeur tout aussi australien et de premier plan comme James Ledger exécutant treize nouveaux chants et paysages s'inspirant des oiseaux, et également la chérie du pop Kate Miller-Heidke et les pianistes de renommée internationale ZOFO et Concertos on Fire.

Vivid LIVE au Sydney Opera House rend hommage aux artistes à l'avant-garde de leur genre, visionnaires dont la création répond à leurs propres termes. The Cure, pionniers du rock alternatif britannique, commémorent le 30e anniversaire de leur album historique Disintegration avec quatre concerts exclusivement australiens à guichets fermés. Leurs compatriotes Underworld, titans de l'électronique au Royaume-Uni, se préparent à transformer le Concert Hall en une piste de danse euphorique avec quatre représentations exclusives. De son côté, Maggie Rogers, étoile américaine montante du synthpop fait ses débuts au Sydney Opera House en y apportant sa fusion très personnelle du folk mélodique et de rythmes percutants dans son nouvel album, l'extraordinaire Heard It in a Past Life ('entendu dans une vie antérieure'). Sharon Van Etten, compositeur interprète salué du public, se lance dans un spectacle électrifiant d'une seule nuit, et il ne faudra pas manquer la représentation elle aussi unique du légendaire Herbie Hancock qui a révolutionné le jazz.

2019 marque la troisième grande année de X|Celerate et le partenariat entre la ville de Sydney et Destination NSW dans leur soutien à la croissance constante de la scène musicale prospérant à Sydney. Le centre-ville dans 23 endroits avec salon de coiffure, église et brasserie met en vedette des artistes émergents de la base dans tous les genres possibles imaginables, avec des représentations comme The Catholics, Set Mo, Carlotta et I Know Leopard tandis que le Sydney Town Hall voit le retour de Heaps Gay pour le Qweens Ball.

Vivid Art After Hours reprend à l'Art Gallery of NSW avec la fusion des programmes de Vivid Ideas et Music les mercredis soirs. Ne manquez pas Do the Spike Thing d'Andrew Bukenya, ou OKENYO effectuant une plongée en profondeur sonore dans la condition humaine, ou encore JZ Lunar Capsule présentant une 'liste de diffusion d'astronaute', Astronaut's Playlist rendant un hommage à la musique des voyageurs de l'espace telle que l'avaient imaginée les astronautes d'Apollo 11 il y a 50 ans.

SPONSORS DE VIVID SYDNEY

Vivid Sydney remercie ses sponsors pour leur soutien au Vivid Sydney 2019.

American Express revient comme partenaire pour la troisième année consécutive avec l'American Express Lounge au Cruise Bar, et en assistant le programme des volontaires de Vivid Sydney.

Samsung Electronics Australia et TransGrid, partenaire officiel pour l'électricité, se retrouvent eux aussi aux côtés de Pixar Animation Studios dont c'est la première fois.

Les supporters rassemblent la ville de Sydney, le Sydney Opera House, Technical Direction Company, 32 Hundred Lighting et l'International Convention Centre (ICC) de Sydney.

Pour la troisième année, le partenaire d'accès et d'inclusion de Vivid Sydney est Cushman & Wakefield. Le festival poursuit son partenariat de faisabilité avec la Banksia Foundation et Informed 365.

Les collaborateurs de Vivid Sydney rassemblent l'Art Gallery of NSW, l'Australian Museum, BEMO, Carriageworks, Dallas Fort Worth International Airport, Event Engineering, Kennards Hire, le Musée d'Art contemporain d'Australie, NSW National Parks & Wildlife Service, PropMill, Spinifex Group et la Bibliothèque d'État de Nouvelle-Galles du Sud.

La partie officielle caritative est le Royal Flying Doctor Service, section sud-est.

La trousse médiatique complète de Vivid Sydney 2019, son annonce de programme et une imagerie en haute résolution restituant des illuminations du Vivid Sydney 2019 et des séquences vidéo de qualité diffusées sur les moments forts du festival de 2018 sont disponibles pour téléchargement sur www.vividsydney.com/media-centre.

Demandes relatives aux médias

Florence Rocca

Destination NSW

mobile : +61-(0)-428-555-080

courriel : florence.rocca@dnsw.com.au

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/837639/DNSW_VIVID_SYDNEY_2019_HIGHLIGHTS.mp4

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/837641/Austral_Floral_Ballet_Andrew_Thomas_Huang_Bemo.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/837640/Regal_Peacock.jpg

Communiqué envoyé le 19 mars 2019 à 11:45 et diffusé par :