Cegid est reconnu en tant que « potential challenger » dans le rapport 2019 Fosway 9-Gridtm for Learning Systems





Cegid, acteur majeur des solutions de gestion pour les métiers des Ressources Humaines et de la Paie, de l'Expertise Comptable, de la Finance et de la Fiscalité et du Retail, est reconnu en tant que Potential Challenger pour la première fois dans le rapport 2019 Fosway 9-Gridtm for Learning Systems.

9-Grid tm est un modèle d'analyse de marché en cinq dimensions qui permet de comprendre la position relative des solutions et des fournisseurs sur le marché des systèmes d'apprentissage et de gestion des talents. 9-Grid tm est en évolution depuis 2008 et est motivée par la demande d'analyses et de connaissances conçues pour les entreprises basées principalement en Europe.

Les « Potentials challengers » ont généralement des solutions couvrant une vaste gamme de fonctions. La solution de gestion des talents de Cegid comprend l'acquisition et l'intégration de talents, la gestion de la performance, la planification de carrière, l'administration de la rémunération, l'apprentissage et le développement, ainsi que la gestion administrative de base des ressources humaines.

« La croissance forte et soutenue de l'adoption des systèmes d'apprentissage dans le segment de marché des moyennes et petites organisations se reflète dans les priorités et la feuille de route des fournisseurs. Au final, la fonction de l'apprentissage et du développement doit considérer le numérique comme un moyen de transformer sa culture et sa capacité de fonctionnement ainsi que son état d'esprit, et pas seulement comme un mécanisme différent de diffusion. » déclare David Wilson, CEO of Fosway.

« La mention de Fosway est une reconnaissance importante pour Cegid : notre solution complète et moderne de gestion de l'apprentissage et du développement des talents permet de simplifier et de sécuriser les tâches purement administratives et rend efficace et conviviale la collaboration entre les gestionnaires, les formateurs et les collaborateurs eux-mêmes aux fins de cette fonction clé que sont l'apprentissage et le développement au sein des organisations. » déclare Marc-André Nataf, General Manager, Amérique du Nord chez Cegid.

A propos de Cegid :

Cegid est un acteur majeur des solutions de gestion pour les professionnels des métiers de l'Expertise Comptable, de la Finance et de la Fiscalité, de la Paie et des Ressources Humaines et du Retail. Fort de son expérience de leader des solutions de gestion SaaS, Cegid accompagne la digitalisation des entreprises et des organisations publiques. Cegid combine une vision prospective et pragmatique des métiers, et la maitrise des nouvelles technologies afin d'apporter de l'innovation utile. Avec une maîtrise unique du réglementaire. Cegid s'engage dans la durée avec ses clients.

Dans un monde en évolution rapide, Cegid ouvre les possibles et permet à chaque métier d'augmenter sa valeur ajoutée.

Cegid compte 2400 collaborateurs et vend ses solutions dans 75 pays. Cegid a réalisé un chiffre d'affaires de 332M? en 2017. Pascal Houillon est le Directeur Général depuis mars 2017.

Plus d'informations : www.cegid.com ; http://jobs.cegid.com/

A propos de Fosway :

Chez Fosway Group, nous comprenons que le développement et la participation des employés constituent les moyens avec lesquels des organisations mondiales complexes offrent des performances et réalisent des succès. Le parcours de talent de chaque employé est unique, de même que la stratégie de chaque organisation en matière de ressources humaines.

Les services d'analyse et de conseil du groupe Fosway fournissent les informations dont votre organisation a besoin pour obtenir des résultats et éliminer les risques. Nous savons que tous les aspects des ressources humaines et des talents de la prochaine génération sont plus étroitement liés que jamais. Lorsque vous travaillez avec nous, vous accélérez votre compréhension et prenez de meilleures décisions.

Nous sommes le premier analyste du secteur des ressources humaines en Europe et, tout comme la voie romaine dont nous tirons notre nom, vous constaterez que nous sommes exceptionnellement transparents. Nous n'avons aucun intérêt direct dans vos choix en matière de technologie ou de conseil. Vous pouvez compter sur nous pour vous dire ce que vous devez savoir pour réussir.

Exemples de clients: Alstom, Aviva, Boots UK, BT, Centrica, Deutsche Bank, Faurecia, HSBC, International SOS, Groupe bancaire Lloyds, Novartis, PwC, Rolls-Royce, Royal Bank of Scotland, Sanofi, Shell, Swiss Re ,Telefonica, Thomson Reuters, Toyota Europe et Vodafone. Visitez www.fosway.com pour plus de détails.

