Avis aux médias - Réunion du Caucus des grandes villes de l'UMQ





MONTRÉAL, le 19 mars 2019 /CNW Telbec/ - Les membres du Caucus des grandes villes de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) se réuniront demain le 20 mars, à Gatineau, afin de faire le point sur différents dossiers politiques prioritaires, dont les négociations du prochain pacte fiscal, les élections fédérales 2019 et le financement des infrastructures et du transport collectif.

Le président du Caucus des grandes villes de l'UMQ et maire de Gatineau, monsieur Maxime Pedneaud-Jobin, le président de l'UMQ et maire de Drummondville, monsieur Alexandre Cusson, et les élues et élus participeront à une mêlée de presse en marge de la rencontre. À cette occasion, ils dévoileront notamment les résultats d'une étude inédite réalisée à la demande du caucus sur les coûts de l'adaptation aux changements climatiques pour les municipalités.

Quoi : Mêlée de presse en marge du Caucus des grandes villes de l'UMQ



Date : Le 20 mars 2019



Heure : 15 h



Lieu : Foyer à l'extérieur de la salle Chaudière

Hôtel Double Tree

1170, chemin d'Aylmer

Gatineau

À propos du Caucus des grandes villes de l'UMQ

Le Caucus des grandes villes de l'UMQ est formé des municipalités québécoises comptant 100 000 citoyennes et citoyens et plus. Le caucus compte dix municipalités membres : Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, Montréal, Québec, Saguenay, Sherbrooke, Terrebonne et Trois-Rivières.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis maintenant 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

