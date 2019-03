Des lacunes en matière de protection de la santé sur les marchés émergents: Une opportunité pour les assurances santé de répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables - The Geneva Association





ZURICH, 19 mars 2019 /PRNewswire/ -- Les personnes vivant dans les pays émergents éprouvent de grandes difficultés à financer leurs besoins en soins de santé, car les dépenses médicales augmentent, dans l'ensemble, plus vite que le produit intérieur brut, selon un rapport de recherche publié par The Geneva Association, le principal groupe de réflexion international du secteur des assurances.

Au cours des vingt dernières années, la part des dépenses de santé dans le produit intérieur brut total est passée d'environ 8 % à près de 10 % à l'échelle mondiale. Sur les marchés émergents, l'augmentation des coûts des soins médicaux est due à la fois aux maladies transmissibles et aux maladies liées au mode de vie. Cependant, sur ces marchés, la tendance mondiale à la hausse des dépenses de santé n'a pas conduit à une plus grande pénétration de l'assurance maladie privée, laquelle reste insignifiante avec une part de 2 % des dépenses totales de santé.

Le rapport « Healthcare in Emerging Markets: Exploring the Protection Gaps » (Soins médicaux sur les marchés émergents : analyse des lacunes en matière de protection de la santé) analyse les lacunes en matière de protection de la santé qui correspondent à une dépense à la charge du patient générant des problèmes financiers importants dans les ménages. En s'appuyant sur des hypothèses sur la relation entre les dépenses à la charge du patient et le revenu par habitant, The Geneva Association estime que les lacunes annuelles en matière de protection de la santé sur les marchés émergents représentent environ 310 milliards de dollars, soit environ 1 % du produit intérieur brut total de ces pays.

Jad Ariss, secrétaire général de The Geneva Association, a déclaré : « Le financement des soins médicaux est l'un des plus grands défis sociétaux de notre époque et le secteur des assurances peut jouer un rôle majeur en offrant des solutions durables. Les lacunes en matière de protection de la santé sur les marchés émergents exigent des approches souples et créatives à même de répondre aux besoins des personnes vulnérables qui se sont vu refuser jusqu'à présent un accès adéquat et abordable aux soins médicaux ».

Kai-Uwe Schanz, directeur du programme de recherche sur les lacunes en matière de protection à The Geneva Association, a déclaré : « Il existe un vaste consensus sur le fait que l'assurance maladie privée est préférable aux dépenses à la charge du patient qui peuvent avoir des conséquences catastrophiques sur les finances des ménages. Si elle s'insère dans un cadre réglementaire approprié, l'assurance maladie privée peut avoir un effet important et bénéfique sur la viabilité des programmes de santé auxquels les particuliers, les gouvernements et les employeurs contribuent ».

Du point de vue des politiques publiques, l'assurance maladie privée peut aider les gouvernements des pays émergents à atténuer la vulnérabilité de leur population aux dépenses à la charge du patient potentiellement catastrophiques.

