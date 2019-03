Le Secrétaire général de la Ligue islamique mondiale va prendre la tête d'une délégation qui se rendra en Nouvelle-Zélande





MAKKAH, Arabie saoudite, 19 mars 2019 /PRNewswire/ -- Son Excellence le Secrétaire général de la Ligue islamique mondiale et Président du Conseil d'administration de l'Organisation internationale des savants musulmans, Sheikh Dr Mohammad bin Abdulkarim Alissa, a annoncé qu'il se rendrait en Nouvelle-Zélande pour transmettre ses condoléances aux victimes, aux familles et aux communautés touchées par l'attaque de Christchurch, et qu'il visiterait les personnes blessées lors de cette tragédie. Lors d'une réunion aujourd'hui avec l'Ambassadeur James Monroe, le représentant de la Nouvelle-Zélande au Royaume d'Arabie saoudite, le Dr Alissa a précisé qu'il effectuerait cette visite au nom de tous les Musulmans, et il a répété que devant tant de mal, la communauté internationale ne pouvait que réagir avec une message d'amour, d'harmonie et de paix.

L'Ambassadeur Monroe a précisé que cette tragédie survenue dans les deux mosquées ne perturberait en rien l'harmonie nationale et la diversité de la Nouvelle-Zélande, et il s'est félicité de la visite du Dr Alissa.

Dans une déclaration publiée le vendredi 15 mars 2019, le Dr Alissa a dit : « Pour affronter le fléau de l'extrémisme et de l'islamophobie, il faut que les gouvernements et les organisations religieuses à travers le monde collaborent pour promouvoir la tolérance religieuse et la compréhension, et empêcher toutes les formes d'incitation et de haine, y compris tous les types de haine à l'égard de toute religion ou ethnie. »

La Ligue islamique mondiale s'est engagée à renforcer ses efforts pour travailler avec des associations multiconfessionnelles en vue d'élaborer des initiatives qui favorisent la compréhension et la tolérance.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/837598/Muslim_World_League__Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/837642/IMG_9215_ID_974d58c09b48.jpg

