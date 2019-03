Guardsquare protège désormais les applications hybrides mobiles JavaScript





Guardsquare, la référence mondiale dans le domaine de la protection mobile, annonce que DexGuard protège désormais les applications hybrides mobiles JavaScript pour Android. La toute dernière version de son logiciel de sécurité mobile dernier cri, DexGuard 8.4, étend les fonctionnalités existantes de renforcement du code via l'obfuscation JavaScript pour offrir une protection supérieure aux applications Android bâties sur la base de frameworks tels Cordova, Ionic et ReactNative. DexGuard fournit actuellement ses solutions de sécurité de pointe dans tout l'éventail des langages de programmation utilisés pour la plateforme Android, dont JavaScript, Kotlin, Java et le code natif (C/C++).

La technologie de Guardsquare répond à un problème mondial croissant, auquel sont confrontées les entreprises qui subissent une transformation numérique rapide. Alors qu'elles innovent et déploient rapidement des applications de plus en plus complexes sur des appareils mobiles de plus en plus puissants, elles ont des difficultés à sécuriser ces applications, du fait que celles-ci fonctionnent en dehors de leur firewall d'entreprise. Néanmoins, pour de nombreuses entreprises et leurs clients orientés téléphonie mobile, soucieux de s'adapter aux évolutions des nouvelles tendances technologiques, la sécurité n'est qu'un simple ajout à l'application, malgré le fait que les applications mobiles soient particulièrement vulnérables à l'ingénierie inverse et au piratage. Dans un écosystème informatique empreint de risques, DexGuard répond en protégeant les organisations contre les menaces de sécurité mobiles.

Un nombre croissant d'applications mobiles fonctionnant avec Android ont été développées via des frameworks JavaScript tels Cordova, Ionic ou ReactNative. Ces frameworks populaires permettent aux concepteurs de bâtir des applications mobiles destinées à une utilisation multiplateforme et basées sur un code unique. Alors que s'accroît la popularité de JavaScript, les applications hybrides mobiles deviennent une composante essentielle du paysage mobile. Elles réalisent des transactions cruciales et traitent des données sensibles. Cependant, les applications hybrides JavaScript sont tout autant sujettes aux menaces et attaques, à l'encontre de la sécurité, que n'importe quelle autre application Android. Avec l'ajout de l'obfuscateur intégré JavaScript dans DexGuard 8.4, le code de base complet de ces applications hybrides est désormais protégé contre l'ingénierie inverse et les cyberattaques, sans nécessité de recourir à un outil distinct pour assurer l'obfuscation du code JavaScript code.

DexGuard 8.4 offre tout un éventail de caractéristiques de protection JavaScript permettant de prévenir toute fuite d'informations, vol de code, contrefaçon d'applications, pénétration d'un programme malveillant et piratage, non-respect de licences, etc. A l'instar des autres codes, l'obtention pour une approche multi-couches de la sécurité mobile pour lutter contre ces menaces constitue un élément clé. Parmi les techniques les plus importantes appliquées par DexGuard figurent l'obfuscation d'appellation, le cryptage de chaîne et l'obfuscation de l'accès à la propriété.

À propos de Guardsquare

Guardsquare est la référence mondiale dans le domaine de la protection des applications mobiles. La société développe des logiciels de qualité destinés à protéger les applications mobiles contre l'ingénierie inverse et le piratage. Ses produits sont utilisés à travers le monde dans une vaste gamme d'industries - des services financiers aux médias, en passant par le commerce électronique, le secteur public, les télécommunications et les jeux. Guardsquare est basé à Louvain (Belgique) et San Francisco (Etats-Unis). www.guardsquare.com.

