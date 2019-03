Invitation aux médias - Inscription au Carrefour Forêts 2019





QUÉBEC, le 19 mars 2019 /CNW Telbec/ - Du 2 au 4 avril prochain se tiendra le Carrefour Forêts 2019 au Centre des congrès de Québec, sur le thème « Des connaissances à la création de valeur ».

Plus de 2 000 participants issus du monde forestier sont attendus à ce rendez-vous, dont l'objectif est de faire état des connaissances actuelles à la base de l'aménagement durable des forêts dans une perspective de création de valeur et également de les diffuser afin d'améliorer nos pratiques et de générer des gains économiques, environnementaux et sociaux pour le Québec.

Le programme comprend 17 formations, 3 ateliers, la visite d'installations acéricoles sur l'île d'Orléans ainsi que 16 colloques composés de conférences de nature scientifique, technique et d'applications terrain, impliquant plus de 200 intervenants. Le volet jeunesse du Carrefour permettra à 300 jeunes du secondaire de découvrir différentes facettes du milieu forestier et de se familiariser avec ces notions.

Inscription

Les représentants des médias qui souhaitent assister aux activités du Carrefour Forêts doivent s'inscrire avant le jeudi 28 mars 2019 auprès de M. Sylvain Carrier, responsable des relations avec les médias, au 418 627-8609, poste 3021, ou par courriel à

Sylvain.Carrier@mern-mffp.gouv.qc.ca.

Les renseignements suivants doivent être fournis :

Nom complet

Média représenté

Fonction

Adresse complète

Téléphone

Courriel

Pour plus d'information sur ce rendez-vous incontournable du secteur forestier : Carrefour Forêts 2019 - Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

