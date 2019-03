Séance de prévention en Estrie pour les titulaires de charge publique





MONTRÉAL, le 19 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'équipe de prévention de l'unité permanente anticorruption (UPAC) se rendra à la rencontre des titulaires de charge publique de la région de l'Estrie le 26 mars 2019 dans le cadre d'une séance de prévention. Cette dernière leur permettra d'en apprendre davantage sur les différents actes répréhensibles liés à la corruption, tout en identifiant les bonnes pratiques de prévention à mettre en place au sein de leurs organisations publiques respectives. Ils pourront également se familiariser à la structure et au fonctionnement de l'UPAC, ainsi qu'aux lois qui encadrent la lutte contre la corruption au Québec.

Cette séance de sensibilisation est destinée exclusivement à l'ensemble des employés de l'État, qu'ils soient salariés, élus ou nommés travaillant notamment au sein des ministères et organismes, sociétés d'État, réseaux de l'éducation et de la santé, CPE et garderies subventionnées, et municipalités du Québec.

La séance est gratuite et se tiendra dans la ville de Sherbrooke. Les titulaires de charge publique intéressés peuvent s'inscrire en ligne via le https://www.upac.gouv.qc.ca/index.php?id=172 ou par téléphone au 514 228-3098 poste 12200

Le Commissaire à la lutte contre la corruption coordonne et dirige des unités d'enquêtes, de vérifications et de prévention afin de lutter contre la corruption. Les citoyens peuvent appeler le 1 844 541-UPAC ou visiter le www.upac.gouv.qc.ca pour transmettre toute information relative à des actes répréhensibles ou gestes d'intimidation en matière de corruption ou de collusion.

