Roche and l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) terminent les négociations sur OCREVUS® (ocrélizumab), comme traitement pour les deux formes de sclérose en plaques, la SPRR et la SPPP

MISSISSAUGA, ON, le 19 mars 2019 /CNW/ - Hoffmann-La Roche Limitée (Roche Canada) a annoncé aujourd'hui avoir achevé les négociations avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) en vue d'une lettre d'intention concernant OCREVUS® (ocrélizumab) en traitement de première intention des patients adultes atteints atteints de sclérose en plaques rémittente récurrente (SPRR) avec une maladie active (définie par les caractéristiques cliniques et d'imagerie), et pour la prise en charge de patients adultes atteints de sclérose en plaques progressive primaire (SPPP) précoce (telle que définie par la durée de la maladie et le niveau de handicap, en conjonction avec des fonctions d'imagerie caractéristiques de l'activité inflammatoire)1. L'APP est un organisme créé par les provinces et les territoires pour négocier conjointement avec les sociétés pharmaceutiques les conditions d'inscription des médicaments à la liste de médicaments couverts par les régime publics d'assurance-médicaments.

Treize des seize juridictions ont signé la lettre d'intention relative préparée par l'APP pour inscrire OCREVUS à la liste de medicaments couverts par les régimes publics d'assurance-médicaments, notamment : l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador, le Yukon, le Programme des Services de santé non assurés (SSNA), Service correctionnel Canada (SCC) et Anciens Combattants Canada (ACC). Roche Canada continuera de travailler avec le reste des juridictions afin d'assurer le financement public pour tous les patients admissibles.

« Nous sommes ravis d'avoir mené à bien les négociations avec l'APP comme première étape pour assurer le financement public au Canada pour le premier et le seul traitement approuvé pour la SPPP, la forme de maladie la plus sévère et la plus débilitante, qui constitue également un nouveau moyen de cibler et de réduire les rechutes et la progression de la maladie chez les personnes atteintes de SPRR », dit Ilona Torontali, vice-présidente, Accès, Roche Canada. « Maintenant que ces négociations sont terminées, Roche Canada peut commencer à travailler avec chacun des 13 juridictions pour s'assurer qu'OCREVUS est inclus dans chacune des listes de médicaments couverts par les régimes d'assurance-médicaments publics provinciaux ».

L'efficacité et l'innocuité d'OCREVUS ont été évaluées dans le cadre des études pivot de phase III OPERA I & II (SPRR) et de l'étude ORATORIO (SPPP).

Les réactions indésirables au médicament (RIM) les plus fréquemment rapportées étaient les réactions à la perfusion (RP) et les infections des voies respiratoires. Dans les études OPERA et ORATORIO, les symptômes associés aux RP étaient notamment les suivants : prurit, éruption cutanée, urticaire, érythème, bouffées de chaleur, hypotension, pyrexie, fatigue, maux de tête, vertiges, irritation de la gorge, douleurs oropharyngées, dyspnée, oedème du pharynx ou du larynx, nausée et tachycardie. L'incidence des RP était la plus élevée pendant la dose 1 et la perfusion 1 (27,5 %) et diminuait avec les doses suivantes à moins de 10 % à la dose 4. Une plus grande proportion de personnes atteintes de SP de chaque groupe ont présenté des RP lors de la première perfusion de chaque dose par rapport à la deuxième perfusion de cette dose. La majorité des RP étaient légères à modérées2.

À propos d'OCREVUS

OCREVUS est un anticorps monoclonal humanisé. Les anticorps monoclonaux sont des protéines qui se fixent à un site unique (appelé antigène) sur les cellules. OCREVUS se fixe à un antigène appelé CD20, qui est présent en grandes quantités sur certaines cellules B de votre système immunitaire. OCREVUS agit sur votre système immunitaire afin de l'empêcher d'attaquer votre système nerveux. OCREVUS est administré par perfusion intraveineuse (i.v.) tous les six mois. La première dose est administrée en deux perfusions de 300 mg à un intervalle de deux semaines. Les doses ultérieures sont administrées en une perfusion unique de 600 mg3.

À propos de la sclérose en plaques

La sclérose en plaques est une maladie auto-immune touchant le système nerveux central, qui comprend principalement le cerveau et la moelle épinière. Il attaque le revêtement protecteur des nerfs (myéline), l'endommage souvent et provoque une inflammation. Sans myéline, les impulsions nerveuses ne peuvent pas être transmises par les fibres nerveuses1, ce qui entraîne des symptômes imprévisibles et souvent débilitants tels que faiblesse, fatigue et problèmes de vision4.

Aujourd'hui, il y a environ 77 000 Canadiens atteints de SP5, et la SPRR est la forme la plus courante. La SPRR se caractérise par des attaques clairement définies de symptômes neurologiques nouveaux ou en augmentation. Ces attaques, appelées rechutes ou exacerbations, sont suivies de périodes de récupération partielle ou complète (rémissions). Pendant une période de rétablissement, tous les symptômes peuvent disparaître ou certains symptômes peuvent persister et devenir permanents6.

La SPPP est une forme débilitante de SP, qui entraîne de la difficulté à marcher - signe d'une maladie de la moelle épinière, ainsi que d'une atrophie (ou d'un rétrécissement) du cerveau et de la moelle épinière. Contrairement aux autres formes de SP telles que la SPRR, où les patients peuvent avoir des périodes de rémission entre les attaques, la SPPP est une forme détériorante de la maladie, caractérisée par une détérioration continue de la fonction neurologique sans périodes de rechute et de rémission7.

À propos de Roche

Roche, dont le siège est à Bâle, en Suisse, est un pionnier mondial des produits pharmaceutiques et diagnostiques axés sur le progrès scientifique pour améliorer la vie des gens. Les forces combinées des produits pharmaceutiques et diagnostiques sous un même toit ont positionné Roche comme le chef de file des soins de santé personnalisés - une stratégie visant à adapter le meilleur traitement à chaque patient de la meilleure façon possible.

Roche est la plus grande entreprise de biotechnologie au monde, avec des médicaments véritablement différenciés en oncologie, immunologie, maladies infectieuses, ophtalmologie et maladies du système nerveux central. Roche est également le chef de file mondial du diagnostic in vitro et du diagnostic du cancer en fonction des tissus, ainsi qu'un pionnier de la prise en charge du diabète.

Roche Canada a été fondée en 1931. La société emploie plus de 1 000 personnes dans tout le pays. Son siège social pour les produits pharmaceutiques est situé à Mississauga, en Ontario, et sa division des produits diagnostiques à Laval, au Québec. Roche Canada s'implique activement dans les communautés locales en investissant dans des organisations caritatives et en établissant des partenariats avec des établissements de santé à travers le pays. Pour plus d'informations, visitez le site www.rochecanada.com.

À propos de Roche dans le domaine de la neuroscience

Les neurosciences constituent un axe majeur de recherche et développement à Roche. L'objectif de la société est de développer des options de traitement basées sur la biologie du système nerveux afin d'aider à améliorer la vie des personnes atteintes de maladies chroniques et potentiellement dévastatrices. Roche a plus d'une douzaine de médicaments expérimentaux en développement clinique pour le traitement de maladies telles que la sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer, l'atrophie musculaire spinale, la maladie de Parkinson et l'autisme.

