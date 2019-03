L'organisme de réglementation de l'audit annonce la nomination d'une nouvelle présidente, d'une nouvelle vice-présidente et de deux nouveaux membres du conseil d'administration





TORONTO, le 19 mars 2019 /CNW/ - Le Conseil canadien sur la reddition de comptes (CCRC), l'organisme de réglementation de l'audit des sociétés ouvertes au Canada, a annoncé la nomination de Benita Warmbold comme présidente et de Sheryl Kennedy comme vice-présidente du conseil d'administration le 18 mars 2019. Mme Warmbold est la première femme à occuper le poste de présidente du conseil d'administration au CCRC; elle remplacera Nick Le Pan, qui assumait cette fonction depuis 2008. Le CCRC est également heureux de souligner la nomination de deux nouveaux administrateurs, soit Sheila Fraser, O. C., et Kevin Kelly.

« J'ai l'honneur d'accepter cette nomination et de travailler au sein du conseil d'administration et de l'équipe de direction du CCRC, qui brillent par leur solidité, a déclaré Mme Warmbold. Le conseil d'administration s'emploiera à surveiller l'engagement soutenu du CCRC en ce qui a trait à l'uniformité et à la grande qualité des audits des sociétés ouvertes, tout en relevant les défis changeants qui se présentent en matière d'audit des sociétés ouvertes et de réglementation à cet égard. »

« La position de chef de file du CCRC à l'échelle mondiale en ce qui a trait à la réglementation liée à l'audit fait l'honneur du conseil d'administration et de la haute direction de l'organisation, et tout particulièrement celui de notre président sortant Nick Le Pan. Je souhaite remercier Nick pour ses nombreuses années de service et son esprit visionnaire en matière de gestion au sein de l'organisation. Il nous a laissé de solides assises : une base sur laquelle nous pourrons continuer de bâtir. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à Sheila et à Kevin au sein du conseil; tous deux mettront à profit des expériences riches au CCRC et joueront un rôle important dans le cadre de notre mission, soit de veiller à ce que la qualité des audits au Canada et partout dans le monde soit durable », a ajouté Mme Warmbold.

Mme Warmbold est l'ancienne directrice générale principale et directrice financière de l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada et fait partie de nombreux conseils d'administration de sociétés ouvertes, de sociétés fermées et d'entreprises à but non lucratif. Elle siège au conseil d'administration du CCRC depuis 2011. Elle a également été présidente du comité des ressources humaines ainsi que du comité de gouvernance de l'organisation. Mme Warmbold est membre de l'Institut des comptables agréés de l'Ontario, détient le titre d'IAS.A et a également été intronisée au Temple de la renommée du Réseau des femmes exécutives (WXN).



La nouvelle vice-présidente, Mme Kennedy, est présidente du conseil de Promontory Financial Group Canada, une société IBM, et a été sous-gouverneure de la Banque du Canada. Elle fait partie du conseil d'administration du CCRC depuis 2010 et fait partie du comité d'audit et de gestion des risques.

Mme Fraser est comptable professionnelle agréée et a été la vérificatrice générale du Canada de 2001 à 2011 ainsi que la première femme à occuper ce poste. Elle a reçu le titre d'officière de l'Ordre du Canada en 2018. M. Kelly a été administrateur principal et ancien commissaire de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario. Il compte plus de 30 ans d'expérience en gestion de patrimoine et en gestion d'actifs tant au Canada qu'aux États-Unis.

Le conseil d'administration du CCRC compte de 9 à 11 membres, qui sont tous nommés par le conseil des gouverneurs. La majorité de ces membres ne doivent pas disposer d'une expertise en comptabilité et au moins deux administrateurs doivent posséder une expérience en matière de réglementation ou de surveillance de l'audit. Le conseil compte actuellement neuf membres, dont Ian Bourne, Julie Dickson, Guy Fréchette, Bruce Jenkins et Alice Laberge.

À propos du CCRC

Le Conseil canadien sur la reddition de comptes (CCRC) est l'organisme de réglementation de l'audit des sociétés ouvertes du Canada. Chargé de superviser les audits effectués par des cabinets d'experts-comptables inscrits, le CCRC contribue à la confiance du public dans l'intégrité de l'information financière et s'engage à protéger le public investisseur du Canada. Le CCRC fait la promotion d'une qualité d'audit durable grâce à une réglementation proactive, au dialogue avec les parties prenantes nationales et internationales et à des idées pratiques pour informer les participants aux marchés financiers. Le CCRC a des bureaux à Montréal, à Toronto et à Vancouver.

