2018 : une année fulgurante pour IN-RGY





Une année marquée par une croissance fulgurante, le recrutement de nouveaux employés et une nouvelle stratégie d'affaires.

MONTRÉAL, 19 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- IN-RGY, fournisseur de premier plan en gestion de solutions ressources humaines et en transformation organisationnelle et numérique, célébrait son 10e anniversaire en 2018. Au cours de cette même année, l'histoire de l'entreprise fut marquée par divers événements et nouvelles opportunités qui l'ont menée vers une croissance de très forte envergure.



Une année charnière pour l'entreprise.

Avec l'acquisition de 38 nouveaux comptes majeurs, IN-RGY atteint la barre des 150 clients, ce qui l'amène parmi les entreprises quebécoises connaissant l'une des plus fortes croissances en 2018. L'entreprise se distingue avec une expansion fulgurante de 66%, passant de 60 à 120 employés en 2018. C'est un bond exceptionnel pour la jeune compagnie québécoise qui cumule les succès et offre une satisfaction complète à tous ses clients de renom. Thierry Bodson, président et COO de IN-RGY, cite ainsi : « Nous nous engageons à faire mieux que les autres, et à continuellement faire mieux que ce que nous avions fait nous-mêmes auparavant ».

L'ouverture d'un bureau en Espagne positionne l'entreprise comme multinationale reconnue dans le secteur des processus robotisés, qui étend désormais ses services vers de nouveaux marchés. Il s'agit d'une première présence en Europe pour IN-RGY avec l'inauguration de ce troisième centre de livraison qui donne suite à celui d'Atlanta ouvert en 2016, et celui du siège social de Montréal en 2008. IN-RGY développera notamment des solutions en automatisation de processus robotisés, répondant entièrement aux besoins des entreprises internationales.

Qu'adviendra-t-il de l'entreprise en 2019?

La vision 2019 de IN-RGY se concentre sur la solidification de cette importante croissance, une expansion qui se poursuivra tant en Amérique du Nord qu'en Europe.

Une nouvelle stratégie opérationnelle verra le jour pour IN-RGY : trois entités distinctes avec des angles stratégiques complémentaires.

Pendant que la première compagnie se concentre sur le service d'implémentation en solutions de gestion du capital humain et l'accompagnement des entreprises dans leur transformation numérique, la deuxième division basée à Atlanta émerge au profit de l'automatisation de processus robotisés, formant la toute nouvelle entité : INVOKE .

IN-RGY annoncera prochainement le nom de sa troisième entreprise qui traitera exclusivement du volet en conseils stratégiques, conduite du changement et transformation organisationnelle pour mieux outiller les moyennes et grandes entreprises lors de leur transformation numérique. IN-RGY segmente alors son offre par des expertises distinctes pour mieux desservir sa clientèle avec les meilleurs experts, technologies et méthodologies du marché. L'année 2019 s'annonce riche en expériences surprenantes et audacieuses pour ce groupe qui poursuit ses ambitions.

À PROPOS DE IN-RGY

Créée en 2008 et dirigée par Thierry Bodson et Sébastien Massicotte, l'entreprise québécoise a bâti ses fondations sur des valeurs telles que la qualité de ses ressources, l'engagement vers le succès et la satisfaction de ses clients.

Depuis sa création, l'équipe nord-américaine de IN-RGY contribue de façon significative au déploiement et à l'évolution de solutions dédiées à la gestion du capital humain de grandes entreprises telles que Héma-Québec, Vidéotron, ArcelorMittal, Pratt &Whitney, etc.

IN-RGY offre à ses 150 clients un réseau international solide de plus de 120 employés travaillant à travers le monde (Philadelphie, Jacksonville, Atlanta, Détroit, Montréal, Ottawa, Toronto, Calgary et Grenade). IN-RGY fournit également un service-conseil centré uniquement sur les besoins et les intérêts du client, dont l'expertise en transformation organisationnelle et numérique au service du capital humain et de la robotisation, le tout sous un même toit.

Pour plus d'informations sur IN-RGY, restez en contact sur : www.IN-RGY.com , LinkedIn , Twitter , Facebook .

