NOUVELLEMENT CRÉÉE, CALIXA CAPITAL ASSOCIÉS NOMME SON PREMIER CHEF DE LA STRATÉGIE





Partenaires Calixa Capital, une société affiliée de Gestion Financière Cape Cove, aide les entreprises à croître. Il peut s'agir d'entreprises privées recherchant des solutions peu coûteuses pour s'inscrire en bourse. Calixa Capital offre une vaste gamme de services de consultation et de services auxiliaires, ainsi que les outils et l'expertise nécessaires à l'atteinte des objectifs de ses clients.

Calixa Capital est heureuse d'accueillir son chef de la stratégie, Seann Poli, qui aidera ses clients à faire croître leur entreprise. La presse parle de Seann depuis 2015, puisqu'il est le cofondateur de la première entreprise d'Ottawa à produire du cannabis. Il a attiré l'attention internationale en mettait l'accent sur les bienfaits pour la santé du chanvre et des cannabinoïdes, tout en planifiant la mise sur pied du premier centre d'innovation canadien au Québec.

Seann a bâti LiveWell Canada de toutes pièces, avec le soutien financier fiable et en temps opportun de nombreux représentants de courtiers sur le marché dispensé qui font aujourd'hui partie de l'équipe de Cape Cove et qui en font l'un des plus importants courtiers sur le marché dispensé au Canada. Une fois que LiveWell a été inscrite en bourse, Seann a tourné son attention vers la suite des choses, parce qu'il souhaitait contribuer à faire croître d'autres entreprises canadiennes.

Il dit être « honoré d'avoir vécu l'expérience d'inscrire LiveWell sur le TSX-V, d'avoir créé des partenariats avec des chefs de file de l'industrie comme Canopy Growth et Canopy Rivers, d'avoir travaillé avec bon nombre des plus importantes firmes canadiennes et américaines de courtage de capital privé et sur le marché boursier, ainsi qu'avec d'autres partenaires stratégiques internationaux. Ce qui me stimule le plus, c'est de partir d'une idée nouvelle et de la développer rapidement. Calixa Capital va réussir à faire des choses extraordinaires pour ses clients, et j'ai hâte de m'attaquer aux stratégies visant à transposer le succès que connaît le cannabis dans l'industrie de la santé au développement d'entreprises prospères. Calixa Capital est prête à faire des affaires et à aider ses clients. »

Nick Tzaferis, président de Calixa Capital, déclare : « Ce que nous avons appris de nos clients, c'est qu'ils ont besoin de services pouvant leur permettre de dynamiser leurs entreprises. Ces besoins vont de la planification stratégique au capital de risque. Alors, nous avons amélioré l'offre de service chez Calixa Capital, en accueillant Seann Poli en tant qu'expert du développement d'entreprise. »

Seann possède une vaste et solide expérience des affaires, ayant mis sur pied plusieurs entreprises, petites et grandes, sur les marchés de capitaux privés. C'est un spécialiste du financement de projets et un facilitateur. Son expérience englobe diverses industries dans des rôles variés liés à la négociation avec des intervenants clés, des agences gouvernementales, des investisseurs privés et des cadres supérieurs. Il a démontré son excellent leadership tant dans la gestion de patrimoine qu'en matière de diligence raisonnable, de développement des affaires et de planification stratégique.

À propos de Partenaires Calixa Capital Associés:

Calixa Capital Associés travaille en collaboration avec ses clients en vue de leur faire atteindre la prospérité, en mettant l'accent sur leurs besoins, en générant des idées nouvelles, en élaborant des stratégies efficaces, en créant des partenariats stratégiques et en mettant au point des solutions évolutives fiables en matière de financement. Son équipe examine ce que font les entreprises pour rester pertinentes et concurrentielles dans un monde en rapide évolution, et quelles sont celles qui le font le mieux. Calixa Capital se spécialise dans les entreprises en démarrage ou émergentes, dans le but de les aider à atteindre leur plein potentiel et à passer à leur prochain niveau de développement. Riche de dizaines d'années d'expérience, l'équipe de Calixa Capital possède les compétences et l'expertise nécessaires pour lui permettre d'offrir les meilleures solutions de financement, et ce, grâce à un mélange de perspicacité et de savoir-faire, afin d'optimiser les stratégies financières. Calixa Capital offre un choix de structures et de modèles sur le marché dispensé qui ont fait l'objet d'un rigoureux processus de diligence raisonnable par notre équipe de développement de produits en vue de créer des produits de placement enregistrés admissibles pour le marché dispensé.

