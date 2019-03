L'ex-députée Denise Carrier-Perreault se confie à Mémoires de députés





QUÉBEC, le 19 mars 2019 /CNW/ - L'ex-députée péquiste, Denise Carrier-Perreault, sera l'invitée de l'émission Mémoires de députés, les dimanches 24 et 31 mars 2019 à 20 heures, sur le Canal de l'Assemblée nationale.

Dans la première partie de son entrevue, Denise Carrier-Perreault se souvient de son début de carrière à Bell Canada, à Québec, où elle a fait ses premiers pas dans le syndicalisme. Elle raconte qu'en 1989, elle devient candidate pour le Parti québécois dans Chutes-de-la-Chaudière et qu'elle réussit à se faire élire aux côtés de seulement 29 collègues, dont Jean Garon. Elle expose les enjeux de nombreux dossiers sous sa responsabilité alors qu'elle occupe les fonctions de porte-parole de l'opposition officielle en matière de condition féminine et d'équité salariale ainsi que de politique familiale.

Dans l'émission du 31 mars, Mme Carrier-Perreault relate les faits entourant sa réélection en 1994, son implication dans la campagne référendaire et sa réaction face aux résultats du référendum de 1995. Elle avoue avoir été surprise d'être nommée ministre déléguée aux Mines, aux Terres et aux Forêts, en 1996, par Lucien Bouchard. Elle se souvient également d'avoir visité de nombreux pays afin de les convaincre de ne pas bannir l'utilisation de l'amiante. Elle nous parle de sa réélection, en 1998, avec une forte majorité, et de sa déception d'avoir été exclue du Conseil des ministres. Elle termine en se confiant sur les raisons qui l'ont amenée à ne pas se représenter en 2003.

La série Mémoires de députés donne la parole à un ancien ou ancienne parlementaire du Québec qui commente avec sensibilité et humour des épisodes mémorables de sa carrière. Cette série est entièrement réalisée par une équipe de l'Assemblée nationale, en collaboration avec le journaliste John Grant, ancien correspondant parlementaire à Québec durant plusieurs années, et avec l'Amicale des anciens parlementaires du Québec.

Les émissions, d'une durée de 30 minutes, sont accessibles sur le site Internet de l'Assemblée nationale à l'adresse assnat.qc.ca/memoires, dès le lundi suivant leur première diffusion. Elles sont également rediffusées sur le Canal de l'Assemblée les lundis à 20 heures, de même qu'à d'autres moments au cours de la semaine. Pour connaître la position du Canal de l'Assemblée nationale dans sa région, on peut communiquer avec son fournisseur de services de télédistribution.

Source et renseignements :

France Pelletier

Assemblée nationale du Québec

Téléphone : 418 643-1992, poste 70271

France.Pelletier@assnat.qc.ca

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Communiqué envoyé le 19 mars 2019 à 09:37 et diffusé par :