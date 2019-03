Colloque en don et en transplantation d'organes 2019 - La ministre Danielle McCann annonce l'octroi d'un montant de 994 488 $ à Transplant Québec pour le développement et l'optimisation des technologies de l'information





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 19 mars 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, annonce aujourd'hui, à l'occasion de l'édition 2019 du Colloque en don et en transplantation d'organes, qu'un financement de 994 488 $ est octroyé par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour développer et optimiser les technologies de l'information chez Transplant Québec.

Le financement accordé permettra notamment de poursuivre et de finaliser le développement du Système d'information en don d'organes (SIDO), incluant la Base de données donneurs/receveurs (BDDR), qui constitue une innovation notable en matière de système expert pour la gestion de la compatibilité de chaque type d'organes entre les donneurs et les receveurs.

Citation :

« Nous sommes très fiers de soutenir le travail de Transplant Québec, un partenaire de premier plan dans nos efforts collectifs pour mieux coordonner le processus de don et de transplantation d'organes. Notre objectif étant de favoriser le meilleur accès possible à ces soins cruciaux, le développement d'un système intégré d'information pour la transplantation d'organes s'avère une initiative essentielle dans laquelle nous avons à coeur d'investir, afin d'appuyer cet organisme dans sa mission de favoriser la plus grande disponibilité possible d'organes de qualité au Québec, grâce à une gestion optimale de l'information et des interventions auprès des patients. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Cet investissement se décline ainsi :

projet de refonte de la BDDR : 305 460 $;

programmation de la phase 2 du programme des Indicateurs de qualité en don d'organes (IQDO) : 100 800 $;

frais annuels d'entretien et d'utilisation des applications informatiques iTransplant, de la BDDR, du SIDO et du programme des IQDO : 262 499 $;

BDDR, du SIDO et du programme des IQDO : 262 499 $; financement pour le recrutement de deux ressources humaines supplémentaires au sein de Transplant Québec pour effectuer la gestion intégrée des projets informatiques et le pilotage des systèmes : 200 000 $;

remplacement de serveurs et d'appareils informatiques : 76 080 $;

programmation et tests dans la BDDR ainsi que dans la base de données partagée entre la BDDR et les laboratoires d'histocompatibilité des antigènes des leucocytes humains pour les adaptations requises relatives au progiciel Histotrac pour la compatibilité croisée : 49 649 $.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

