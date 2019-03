TNS INVESTIT DANS OPSISE SOLUTION POUR STIMULER L'ACTIVITÉ FRANÇAISE





Transaction Network Services (TNS) élargit son portefeuille de produits en France en rachetant les actifs de OpSiSe SAS, basée à Paris.

Grâce à cette acquisition, TNS élargit son portefeuille de services à valeur ajoutée avec l'ensemble d'outils en ligne OpSiSe, de reporting et d'applications pour mobiles, qui complètent tous les services d'infrastructure réseau de TNS.

"Nous sommes ravis de faire cet investissement important dans notre activité française", a déclaré Bill Versen, directeur des produits chez TNS. « La solution OpSiSe est riche en informations, ce qui permettra à nos clients fournisseurs de services de paiement de gérer et de surveiller plus efficacement les parcs de points de vente (POS), d'analyser les flux de transaction et de servir leurs clients marchands à un niveau beaucoup plus élevé.»

La solution OpSiSe repose sur une plate-forme de convergence innovante basée sur une API, qui aide à numériser le commerce des marchands. Pour ce faire, il connecte des terminaux point de vente, des sites Web de commerce électronique et des systèmes de gestion de la relation client aux appareils intelligents du marchand, ce qui permet d'accéder en toute sécurité aux données de paiement et de les évaluer à l'aide d'autres outils et services. Avec une mine d'informations à portée de main, les marchands français peuvent simplifier la gestion de leur infrastructure de paiement et développer leur activité grâce aux informations supplémentaires qu'ils acquièrent sur les données des clients.

Roger Mechri, directeur général de TNS pour la France, Benelux et DACH, a déclaré: «Avant cette acquisition, nous étions partenaires d'OpSiSe sur diverses opportunités clients avec des clients de paiement français. Nous comprenons donc la valeur que cette solution offre au marché des paiements. Nous sommes enthousiasmés par le potentiel de croissance d'OpSiSe maintenant qu'il bénéficie du soutien mondial de notre organisation. »

Fondé en 1990, TNS est un partenaire de confiance du secteur des paiements et propose un large portefeuille de solutions, notamment des services de remise de transactions sécurisés et résilients, utilisés par de nombreuses grandes banques, sociétés de traitement de transactions et déployeurs de GAB du monde entier.

L'organisation a acquis un solide héritage en matière de paiements, fournissant des services dans les régions d'Europe, des Amériques et de l'Asie-Pacifique. TNS est un fournisseur de services certifié PCI DSS de niveau 1 et un membre du conseil d'administration mondial de l'ATMIA (ATM Industry Association). Le réseau sécurisé de TNS est pris en charge 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an par plusieurs centres d'exploitation réseau du monde entier. Pour plus d'informations sur TNS, rendez-vous sur www.tnsi.com.

À propos des services Transaction Network:

Transaction Network Services (TNS) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de communication de données et d'interopérabilité. TNS propose une large gamme de réseaux et de services innovants à valeur ajoutée qui permettent les transactions et l'échange d'informations dans divers secteurs tels que la vente au détail, les services bancaires, le traitement des paiements, les télécommunications et les marchés financiers.

Fondé en 1990 aux États-Unis, TNS a connu une croissance régulière et fournit désormais des services dans plus de 60 pays des Amériques, de l'Europe et de la région Asie-Pacifique, et s'étend à de nombreux autres. TNS a conçu et mis en oeuvre de multiples réseaux de données prenant en charge une variété de protocoles de communication largement acceptés et conçus pour être évolutifs et accessibles par de multiples méthodes.

