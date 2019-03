EquipNet célèbre 20 années de succès dans les affaires





CANTON, Massachusetts, 19 mars 2019 /PRNewswire/ -- EquipNet fête, cette année, ses 20 ans d'activité. La société se concentre sur les marchés des produits pharmaceutiques, des biotechnologies, des produits chimiques, des aliments et boissons, des soins personnels ainsi que des produits électroniques et de la fabrication industrielle. EquipNet propose une large gamme de services pour le suivi, le redéploiement, la vente ou l'achat de biens immobilisés d'occasion et aide ses clients à générer une quantité importante de fonds, auparavant non identifiés, à partir d'instruments de laboratoire et d'équipements de fabrication qui ne sont pas utilisés.

Découvrez le communiqué de presse multicanal interactif ici : https://www.multivu.com/players/English/8485651-equipnet-20-year-anniversary

Les services de la société, pris individuellement, aident les clients à faire face aux défis tels que le suivi et le redéploiement d'actifs dans une entreprise de la société qu'elle ne peut plus utiliser, la nécessité d'acheter du matériel rapidement et à moindre coût et le déplacement de machines dans le monde entier. Lorsqu'ils sont combinés, ces services et d'autres services d'EquipNet fournissent un programme de gestion d'actifs complet et transparent destiné à optimiser la récupération des investissements.

Roger Gallo, président-directeur général, a déclaré : « C'est une étape importante pour EquipNet. Il est gratifiant de voir l'impact financier positif qu'EquipNet a eu sur les résultats nets de nos clients tout en contribuant de manière significative aux efforts visant à éviter les décharges à l'échelle mondiale. »

EquipNet est passé de deux personnes dans un arrière salle bondée d'un espace emprunté, à vingt ans plus tard, à plus de 150 personnes réparties dans plus de 20 lieux en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe et en Asie. EquipNet fournit des programmes complets de gestion des actifs à certaines des plus grandes entreprises du monde, notamment Novartis, Unilever, Teva, Mars Wrigley, Tesla et bien d'autres.

Pour en savoir plus sur la manière dont EquipNet peut vous aider dans vos efforts de récupération des investissements et de développement durable, visitez notre site à l'adresse www.EquipNet.com.

À propos d'EquipNet

EquipNet est l'un des principaux fournisseurs de solutions et de services de gestion proactive d'actifs pour les grandes entreprises des secteurs de l'alimentation, des boissons, de l'électronique, de l'industrie, de la pharmacie, de produits chimiques et des soins personnels. La vision d'EquipNet est de révolutionner la manière dont les entreprises gèrent leurs actifs excédentaires en maximisant les rendements financiers et en minimisant les risques associés aux biens immobilisés inutilisés. Si vous souhaitez vendre un excédent ou si vous recherchez du matériel d'occasion à un prix abordable, visitez notre site à l'adresse www.EquipNet.com.

Contact pour les médias :

Lauren Kolodny

Directrice du marketing

Lkolodny@equipnet.com

