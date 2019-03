Florida Georgia Line et The Glorious Sons seront à l'affiche des concerts RBCxMusique présentés dans le cadre de l'Omnium canadien RBC 2019





Le Hamilton Golf and Country Club accueillera des concerts uniques et constituera le seul arrêt de Florida Georgia Line au Canada en 2019

HAMILTON, ON, le 19 mars 2019 /CNW/ - RBCxMusique, en partenariat avec Golf Canada, a le plaisir d'annoncer que Florida Georgia Line, duo de renommée internationale mis en nomination aux prix Grammy, et The Glorious Sons, groupe rock canadien lauréat d'un prix Juno, offriront une prestation à l'Omnium canadien RBC 2019.

Les concerts, qui se tiendront les 7 et 8 juin 2019 à l'emblématique Hamilton Golf and Country Club, amélioreront l'expérience des amateurs de golf et de musique ainsi que des joueurs.

Le duo d'envergure mondiale Florida Georgia Line est bien connu pour ses performances novatrices et ses chansons à succès, dont « Simple », son 16e morceau à prendre le sommet des palmarès, et « Cruise », chanson 11 fois certifiée platine qui lui a permis de faire une percée fracassante. Depuis sa parution récente, « Can't Say I Ain't Country » (BMLG Records), le quatrième album studio du duo, a été écouté l'équivalent de plus de 473 000 fois à l'échelle mondiale et s'est dès le départ classé au premier rang du palmarès Billboard des meilleurs albums country. Le projet comprend « Talk You Out of It », un simple qui gravit présentement les classements. Cet été, Florida Georgia Line entamera sa tournée « Can't Say I Ain't Country » en Amérique du Nord. Le 7 juin, les Canadiens pourront voir le duo en concert à l'Omnium canadien RBC, qui constituera son seul arrêt au Canada cette année.

« Nous avons toujours eu beaucoup de plaisir à nous produire au Canada, a affirmé Tyler Hubbard, de Florida Georgia Line. Aucun doute : notre public canadien sait comment faire la fête ! »

« Nous sommes impatients de retourner dans ce pays, a ajouté son compère Brian Kelley, et d'y jouer nos nouvelles chansons ! »

« C'est une excellente nouvelle, a déclaré Dustin Johnson, ambassadeur de l'Équipe RBC et participant du PGA TOUR. J'adore Florida Georgia Line, et ce concert constitue un excellent moyen de faire en sorte que le circuit acquière de nouveaux adeptes. »

Pour sa part, The Glorious Sons, un groupe de Kingston, en Ontario, se produira en concert le samedi 8 juin. Dix de ses morceaux se sont consécutivement classés dans les palmarès radiophoniques canadiens des dix meilleures chansons rock, notamment son simple « Everything is Alright », certifié or. De plus, son simple « S.O.S. (Sawed Off Shotgun) » a récemment passé quatre semaines au sommet des palmarès rock aux États-Unis. Le groupe, qui effectue actuellement sa tournée américaine « S.O.S. », jouera à guichet fermé à Philadelphie, à Detroit, à Minneapolis, à Chicago, à Denver et à Buffalo.

« C'est très stimulant de savoir que Florida Georgia Line et The Glorious Sons se produiront cette année à l'Omnium canadien RBC, a déclaré Mary DePaoli, vice-présidente directrice et chef du marketing, RBC. Nous sommes déterminés à présenter des concerts inoubliables qui constitueront une occasion unique de réunir des amateurs de golf et de musique de tous âges. »

Le laissez-passer d'une journée pour le tournoi donne également accès au concert.

« Les concerts contribuent à rehausser l'expérience de l'Omnium canadien RBC et à attirer de nouveaux spectateurs sur le terrain de golf, a expliqué Laurence Applebaum, chef de la direction de Golf Canada. Nous sommes enchantés de l'incroyable soutien que la plateforme RBCxMusique apportera au tournoi. »

Le retour de l'Omnium canadien RBC sur le parcours emblématique conçu par Harry Colt tombe à point nommé : il marque le 100e anniversaire de la première édition du tournoi tenue au renommé Hamilton Golf and Country Club. Ce sera la sixième fois, cette année, que le club accueillera le championnat de golf du Canada (après l'avoir fait en 1919, en 1930, en 2003, en 2006 et en 2012).

Outre les concerts, les spectateurs du tournoi auront droit à quelques nouveautés, y compris des plats locaux et une terrasse, des initiatives pour les jeunes, des activités soulignant la journée Temple de la renommée RBC et le retour de l'Aréna, auquel le PGA TOUR a décerné en 2018 le prix du meilleur élément.

Renseignements clés :

QUOI : Concerts RBCxMusique à l'Omnium canadien RBC



QUAND : Vendredi 7 juin et samedi 8 juin 2019



OÙ : Hamilton Golf and Country Club



COMMENT : Les billets, au coût de 75 $ (plus les taxes et les frais d'administration), seront mis en vente le vendredi 22 mars, à 10 h, à l'adresse omniumcanadienrbc.com . L'admission est générale et tous les groupes d'âge sont les bienvenus. Le laissez-passer d'une journée pour le tournoi donne également accès au concert

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 84 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à nos 16 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 33 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-durabilite.

À propos de l'Omnium canadien RBC

Les vedettes du PGA TOUR, qui s'inscrit dans la Coupe FedEx, se disputeront un prix de 7,6 millions de dollars US à l'occasion de l'Omnium canadien RBC, qui se tiendra du 3 au 9 juin au Hamilton Golf and Country Club, à Hamilton, en Ontario. Présenté par Golf Canada depuis plus d'un siècle, l'Omnium canadien RBC fournit aux meilleurs golfeurs canadiens la chance de se mesurer à l'élite mondiale tout en laissant un legs durable dans la communauté qui accueille le tournoi. L'Omnium canadien RBC appuie fièrement la Fondation Golf Canada, organisme de bienfaisance partenaire officiel du tournoi.

Créé en 1904, le championnat occupe le troisième rang dans le monde parmi les plus anciens omniums de golf nationaux, derrière l'Omnium britannique et l'Omnium des États-Unis. RBC, Acushnet, Steam Whistle, Levelwear, Golf Town, Coca-Cola et le gouvernement du Canada sont fiers de commanditer l'Omnium canadien RBC. Pour obtenir des billets ou de plus amples renseignements sur le tournoi, allez au www.omniumcanadienrbc.com ou composez le 1 800 571-6736. Suivez l'Omnium canadien RBC sur Facebook, Twitter et Instagram.



